Сегодня состоялось торжественное награждение участников традиционного всеукраинского конкурса "Підсумки спортивного року" Ассоциации спортивных журналистов Украины.
Как писала "Индустриалка", по итогам 2016 года лучших определяли в 27 номинациях. И в пяти из них победу одержали представители запорожских средств массовой информации.
"Лучшим фотокорреспондентом АСЖУ" признан фотокор газеты "ИЗ.Панорама". Накануне отъезда в Киев Александр Николаевич рассказал, почему решил принять участие в конкурсе.
- Работа фотокорреспондента — это творческая профессия, которая требует постоянного повышения квалификации и работы над собой, - рассказал Александр. - Основной мотивацией участия в этом конкурсе стало общение с профессиональными спортивными журналистами. Одно дело заниматься самообразованием и совсем другое — находиться в среде талантливых людей, занимающихся определенной темой. Это самый быстрый путь к самосовершенствованию. У меня есть желание повысить свой уровень, поэтому мне интересно участвовать в конкурсах и организовывать выставки.
Например, какое-то время я снимал известных людей — актеров, режиссеров, певцов, затем активно работал с волонтерами. Все важно делать ко времени.
Я считаю, что в ближайшие 2-3 года Запорожье станет центром спортивной и культурной жизни и к этому нужно готовиться, держать руку на пульсе, повышать уровень своей работы.
В этом конкурсе Александр Прилепа принимает участие уже второй раз. Тематикой был выбран футбол.
- Одним из основных критериев было подготовить снимки в соответствии с требованиями, а тематику можно было выбрать на свое усмотрение, - рассказал Александр Николаевич. - Футбол был представлен в разных видах — это непогода, динамика, цветовые ассоциации и необычный момент. Эти фото надо было записать на диск, отпечатать и отправить. Все это я сделал еще в октябре. Когда узнал результат, конечно, был рад, что мою работу отметили.
Как писала "Индустриалка", по итогам 2016 года лучших определяли в 27 номинациях. И в пяти из них победу одержали представители запорожских средств массовой информации.
"Лучшим фотокорреспондентом АСЖУ" признан фотокор газеты "ИЗ.Панорама". Накануне отъезда в Киев Александр Николаевич рассказал, почему решил принять участие в конкурсе.
- Работа фотокорреспондента — это творческая профессия, которая требует постоянного повышения квалификации и работы над собой, - рассказал Александр. - Основной мотивацией участия в этом конкурсе стало общение с профессиональными спортивными журналистами. Одно дело заниматься самообразованием и совсем другое — находиться в среде талантливых людей, занимающихся определенной темой. Это самый быстрый путь к самосовершенствованию. У меня есть желание повысить свой уровень, поэтому мне интересно участвовать в конкурсах и организовывать выставки.
Например, какое-то время я снимал известных людей — актеров, режиссеров, певцов, затем активно работал с волонтерами. Все важно делать ко времени.
Я считаю, что в ближайшие 2-3 года Запорожье станет центром спортивной и культурной жизни и к этому нужно готовиться, держать руку на пульсе, повышать уровень своей работы.
В этом конкурсе Александр Прилепа принимает участие уже второй раз. Тематикой был выбран футбол.
- Одним из основных критериев было подготовить снимки в соответствии с требованиями, а тематику можно было выбрать на свое усмотрение, - рассказал Александр Николаевич. - Футбол был представлен в разных видах — это непогода, динамика, цветовые ассоциации и необычный момент. Эти фото надо было записать на диск, отпечатать и отправить. Все это я сделал еще в октябре. Когда узнал результат, конечно, был рад, что мою работу отметили.
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