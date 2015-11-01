Как сообщили "Индустриалке" в Мелитопольском горрайонном управлении ГСЧС, ночью с интервалом в 15 минут на телефон "101" поступила информация о пожарах в аптеках по проспекту 50-летия Победы и улице Гризодубовой. В первом случае полыхало торговое помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного дома, здесь на полу спасатели наткнулись на горящую пластиковую бутылку, заполненную каким-то веществом. Такой же сосуд огнеборцы нашли и по второму адресу, где произошло возгорание. Также в обоих помещениях оказались разбиты стекла в окнах, что наводит на мысли о поджоге.В обстоятельствах происшествия, по всей видимости, будут разбираться и полицейские, так как, по данным мелитопольских СМИ, неизвестные "покушались" на еще одну аптеку из той же сети, расположенную в авиагородке. Но там осуществить задуманное им не удалось. Как стало известно, речь о частном предприятии "Оптима", которое принадлежит члену семьи депутата Мелитопольского горсовета от Оппозиционного блока Елене Трошиной.