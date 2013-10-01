На данный момент, большинство лесов на планете — искусственные или глубоко измененные, только малая часть осталась не измененной человеком. Все природные леса были вырублены для сельского хозяйства, деревообрабатывающей промышленности, и лесного хозяйства. Остатки целостных лесных ландшафтов быстро уменьшаются, так же как и увеличивается карбоновый след человечества. Недавнее исследование показало, что между 2000 и 2013 годом 7% всех природных лесов на планете были уничтожены.
Природные леса очень ценны в плане окружающей среды. Они не только поглощают огромное количество двуокиси углерода из атмосферы, но и являются домом для многих видов животных и растений. Также доказано, что леса играют важную роль в циркуляции воды через экосистемы. Эти натуральные ландшафты очень ценны с точки зрения бенчмаркинга. Проще говоря, они показывают нам, как выглядят природные экосистемы. Эту картину становится все сложнее представить, говорит Ларс Лестадиус, лесничий в компании Laestadius Consulting, которая находится в Силвер Спринг, штат Мериленд, и главный автор статьи, опубликованной в журнале Science Advances.
Лестадиус и его коллеги из Унивеситета Мериленда использовали спутниковые снимки, собранные начиная с 2000 года, чтобы понять, какие территории подпадают в категорию девственные леса. Вид с космоса показывает, что лишь немногие территории не были изменены человечеством.
Как девственные леса на карте обозначались территории с большим чем 20% покрытием кронами деревьев, и площадью больше 500 квадратных километров. После анализирования всех снимков ученые пришли к выводу, что около 919 тысяч кв. км девственных лесов, которые присутсвовали на карте в 2000 году, исчезли с нее в 2013 году. Это эквивалент лесного массива, по размеру соответствующего площади Венесуелы.
Наибольший вред наблюдается в тропиках, там произошло две трети всех потерь. Более того, дела стают совсем плохи, поскольку темпы этого процесса постоянно увеличиваются. В Экваториальной Африке, Южной Америке и Юго-восточной Азии в три раза больше лесов были уничтожены в 2011-2013 годах по сравнению с 2001-2003 годами.
Если этот тренд будет продолжаться, то некоторые страны могут полностью потерять свои природные леса. Парагвай, например, потерял 80% девственных лесов, начиная с 2000 года, а Бразилия ныне имеет на 157 тысяч кв. километров лесов меньше в пределах своих границ. Камбоджа потеряла 30% лесов, согласно исследованию. С этими трендами, Парагвай, Камбоджа и Экваориальная Гвинея имеют все шансы стать странами без леса до 2030 года.
Исследование заканчивается на оптимистической ноте. Другие анализы лесного менеджмента говорят о том, что некоторые страны исправляют ситуацию. Бризилия, например, ввела очень строгие ограничения на соевых фермеров и животноводство, которые являются главными драйверами обезлеснивания. Статус природных заповедников или природных парков также помогает, хотя и преимущественно только против вырубки лесов. Очень плохие результаты показвыали территории под угрозой агропромышленного комплекса. Известные механизмы сертификации вроде Forestry Stewardship Council (FSC) также не оправдывают надежд. Для примера, центральноафриканские страны потеряли столько же лесов от несертифицированной вырубки, как и от сертифицированной.
Другие результаты исследования:
Самый высокий процент леса имеют страны Румыния, Парагвай, Лаос, Экваториальная Гвинея, Камбоджа и Никарагуа.
Если предположить темпы потерь будут сохраняться, то Парагвай, Лаос, Камбоджа и Экваториальная Гвинея полностью станут безлесными через 20 лет. Еще 15 стран потеряют леса через 60 лет, включая Республику Конго, Габон, Камерун, Боливию и Мьянму.
Первостепенные причины вырубки лесов — это лесозаготовка (37%), расширение сельского хозяйства (28%), и пожары от даятельности человека (21%)
Из всех девственных лесов на момент 2000 года, 12,4% были уничтожены в пределах заповедных зон, но согласно правилам менеджмента Международного союза охраны природы 1-3 категорий. 14% из них были вызваны прямыми воздействиями — вырубкой, расчисткой, и пожарами. Остальные 86% — благодаря фрагментации по вышеперечисленным причинам и инфраструктурным проектам.
Источник: 24news.com.ua
Природные леса очень ценны в плане окружающей среды. Они не только поглощают огромное количество двуокиси углерода из атмосферы, но и являются домом для многих видов животных и растений. Также доказано, что леса играют важную роль в циркуляции воды через экосистемы. Эти натуральные ландшафты очень ценны с точки зрения бенчмаркинга. Проще говоря, они показывают нам, как выглядят природные экосистемы. Эту картину становится все сложнее представить, говорит Ларс Лестадиус, лесничий в компании Laestadius Consulting, которая находится в Силвер Спринг, штат Мериленд, и главный автор статьи, опубликованной в журнале Science Advances.
Лестадиус и его коллеги из Унивеситета Мериленда использовали спутниковые снимки, собранные начиная с 2000 года, чтобы понять, какие территории подпадают в категорию девственные леса. Вид с космоса показывает, что лишь немногие территории не были изменены человечеством.
Как девственные леса на карте обозначались территории с большим чем 20% покрытием кронами деревьев, и площадью больше 500 квадратных километров. После анализирования всех снимков ученые пришли к выводу, что около 919 тысяч кв. км девственных лесов, которые присутсвовали на карте в 2000 году, исчезли с нее в 2013 году. Это эквивалент лесного массива, по размеру соответствующего площади Венесуелы.
Наибольший вред наблюдается в тропиках, там произошло две трети всех потерь. Более того, дела стают совсем плохи, поскольку темпы этого процесса постоянно увеличиваются. В Экваториальной Африке, Южной Америке и Юго-восточной Азии в три раза больше лесов были уничтожены в 2011-2013 годах по сравнению с 2001-2003 годами.
Если этот тренд будет продолжаться, то некоторые страны могут полностью потерять свои природные леса. Парагвай, например, потерял 80% девственных лесов, начиная с 2000 года, а Бразилия ныне имеет на 157 тысяч кв. километров лесов меньше в пределах своих границ. Камбоджа потеряла 30% лесов, согласно исследованию. С этими трендами, Парагвай, Камбоджа и Экваориальная Гвинея имеют все шансы стать странами без леса до 2030 года.
Исследование заканчивается на оптимистической ноте. Другие анализы лесного менеджмента говорят о том, что некоторые страны исправляют ситуацию. Бризилия, например, ввела очень строгие ограничения на соевых фермеров и животноводство, которые являются главными драйверами обезлеснивания. Статус природных заповедников или природных парков также помогает, хотя и преимущественно только против вырубки лесов. Очень плохие результаты показвыали территории под угрозой агропромышленного комплекса. Известные механизмы сертификации вроде Forestry Stewardship Council (FSC) также не оправдывают надежд. Для примера, центральноафриканские страны потеряли столько же лесов от несертифицированной вырубки, как и от сертифицированной.
Другие результаты исследования:
Самый высокий процент леса имеют страны Румыния, Парагвай, Лаос, Экваториальная Гвинея, Камбоджа и Никарагуа.
Если предположить темпы потерь будут сохраняться, то Парагвай, Лаос, Камбоджа и Экваториальная Гвинея полностью станут безлесными через 20 лет. Еще 15 стран потеряют леса через 60 лет, включая Республику Конго, Габон, Камерун, Боливию и Мьянму.
Первостепенные причины вырубки лесов — это лесозаготовка (37%), расширение сельского хозяйства (28%), и пожары от даятельности человека (21%)
Из всех девственных лесов на момент 2000 года, 12,4% были уничтожены в пределах заповедных зон, но согласно правилам менеджмента Международного союза охраны природы 1-3 категорий. 14% из них были вызваны прямыми воздействиями — вырубкой, расчисткой, и пожарами. Остальные 86% — благодаря фрагментации по вышеперечисленным причинам и инфраструктурным проектам.
Источник: 24news.com.ua
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