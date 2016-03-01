Зарядивший с утра дождь, безусловно, напугал какую-то часть горожан, но только не инициаторов этой благотворительной акции, которые не стали ее отменять из-за непогоды.В Вербное воскресенье ярмарка проводится уже второй год подряд — волонтеры на Пасху снова собираются проведать запорожских артиллеристов, которые выполняют задачи в зоне АТО.- Освячували вербу, варили вареники, пропонували запоріжцям глінтвейн та каву, - рассказывает " Индустриалке " организатор акции Надежда Мороз. - Збираємо кошти на поїздку в АТО — в рамках акції “Великодній кошик”.- Один генератор ми вже привезли хлопцям в батарею, тепер збираємо кошти для придбання ще одного, потрібно 13000 гривень. А в останню нашу поїздку бійці замовили пральну машинку-напівавтомат. Прати доводиться кожного дня і їхня “Малютка” вже не крутить.Я вже пригляділа за 2700 гривень, сподівалась, що сьогодні вдасться заробити на неї гроші, але не впевнена, що нам це вдалося. Хоча, думаю, кілограмів 70 вареників нам вдалося продати (порция из нескольких вареников стоила 20 грн, в специальный ящичек можно было бросать и побольше — сколько не жалко. - ИЗ).Ці ярмарки, як я впевнилась за ці два роки, більше стали іміджевими, ніж такими, на яких можна зібрати достатньо велику суму. Люди важе зневірились, це бачу навіть по сьогоднішньому дню — не прийшли патріоти, які їх ніколи не пропускали.Але ми не вступимося! На жаль, війна іде, ми її відмінити поки що не можемо. Хлопці захищають нас за будь-якої погоди, тому і ми будемо проводити ярмарки також за будь-яких погодних умов — в дощ, сніг, мороз.Мені прикро, що для багатьох запоріжців війна вже закінчилася, хоча хлопцям на фронті наша допомога ще дуже потрібна. І тому я дуже вдячна всім, хто підтримує нас, волонтерів, при проведенні таких ярмарок, як, наприклад, завод меленої кави “Ісла”, який безкоштовно надав апарат для приготування кави, і, звісно, бійців.Сейчас волонтеры 55 артбригады готовят вкусную передачу для артиллеристов — хотят поздравить их с Пасхой. Повезут, ясное дело, освященные куличи, яйца — святить будут в следующее воскресенье в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, что на Хортице. Отвезут на передовую также все, что передают школьники и просто неравнодушные запорожцы.Фото: Александр Прилепа