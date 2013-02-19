Впервые эта выставка была презентована в рамках фестиваля Запорожская книжная толока в феврале 2016 года при поддержке посольства Германии в Киеве.Владимир Иванович Клищевский – профессиональный фотограф, сотрудник посольства Германии в Киеве. Родился в 1963 году в Киевской области. После средней школы окончил аграрный техникум и академию. Всегда увлекался естественными науками и творчеством. Цифровая фотография дала возможность реализовать свои мечты. Когда случился Майдан, считал необходимым быть с камерой на месте событий, насколько позволяло время, свободное от работы.Торжественное открытие выставки состоится 10 апреля в 11:00 в Васильевском историко-архитектурном музее-заповеднике " Усадьба Попова " (Запорожская область, Васильевский район, г. Васильевка, вул. Гагарина, 16)На открытии выставки в посольстве Германии в Киеве Владимир Клищевський вспоминал события 2014 года: " ...В 4 часа утра 1 декабря крупнейший мирный митинг-протест студентов, который собрался в Киеве на Майдане Независимости, попытались жестоко подавить. Тяжело пострадало почти полсотни студентов, которые родились уже во времена независимой Украины. Это вызвало небывалую реакцию общества, которое немедленно вышло на мирную акцию неповиновения силе, солидаризируясь с пострадавшими. И уже 2 декабря в центр Киева собралось около 800 тысяч человек, которые требовали не только курса на Европу, но развития государства по европейскому образцу. Повторная попытка власти подавить выступление привела к возведению баррикад и палаток в центре города, где был создан штаб общественной самообороны, чтобы защитить мирных людей. Палаточный революционное городок начал жить своей жизнью. Постоянно в пределах городка проводились сборы, которые собирали десятки тысяч людей, которые приезжали со всех уголков Украины поддержать мирную акцию протеста против произвола власти. Каждое воскресенье проходили народные собрания, которые собирали каждый раз не меньше чем полмиллиона людей. Здесь выступали ведущие оппозиционные государственные деятели, бизнесмены, учителя, врачи, художники, писатели, музыканты, крестьяне и рабочие, солдаты и студенты... Здесь создали часовню, свободный университет, кухню, медицинскую часть. Городок ждало взвешенные шаги власти, чтобы объясниться. Однако власть не слышала и не видела миллионов людей... "Мероприятие проводится при поддержке Центра Искусств "Арт-Пространство".