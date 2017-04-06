Бердянск всегда славился своими оригинальными идеями для памятников и скульптур
Так, на днях в городе появился весьма необычный арт-объект. Владельцы обувного магазина перед входом в свою торговую точку установили памятник обувной "семье".
Обувная композиция выглядит очень трогательно: "папа" и "мама" держат за шнурки "ребенка". Все желающие могут не только сфотографироваться рядом, но и отдохнуть возле памятника на скамеечке.
К слову, хозяева магазина обуви, расположенного на улице Центральной, еще и вымостили плиткой территорию возле магазина.
Источник: politeka.net
Так, на днях в городе появился весьма необычный арт-объект. Владельцы обувного магазина перед входом в свою торговую точку установили памятник обувной "семье".
Обувная композиция выглядит очень трогательно: "папа" и "мама" держат за шнурки "ребенка". Все желающие могут не только сфотографироваться рядом, но и отдохнуть возле памятника на скамеечке.
К слову, хозяева магазина обуви, расположенного на улице Центральной, еще и вымостили плиткой территорию возле магазина.
Источник: politeka.net
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