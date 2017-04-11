Четыре сильнейших студенческих футзальных коллектива Украины встретятся в Запорожье, чтобы определить чемпиона чемпионата Украины среди ВУЗов, сезона 2016/2017. Праздник минифутбола пройдет в нашем городе 11-12 апреля.
А бороться за медали будут такие команды:
"ЗГМУ" (Запорожский государственный медицинский университет)
"СумГУ" (Сумской государственный университет)
"НУХТ" (Национальный университет пищевых техноголий., Г. Киев)
"Ураган-ПНУ" (Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника., Г. Ивано-Франковск)
Игры будут проходить на паркете дворца спорта "Запорожалюминстврой". Как рассказал пресс-службе федерации минифутбола Запорожской области главный тренер запорожских "медиков", опытный футбольный специалист Эдуард Дорошенко, команда ЗГМУ полностью готова к Финалу четырех, правда волнует проблема с вратарями:
- На мой взгляд, функционально, и физически и тактически мы будем готовы хорошо. Кроме одной проблемы. У нас в последнее время вратари в последнее время сбавили свой уровень мастерства. Никак не можем зацепиться за мяч. И вот у нас в последней игре со "Львовской политехникой" в четвертьфинале чемпионата нам пришлось поставить полевого игрока – мы пробовали такой вариант. Стоял Мохаммед Игрем. И, кстати, отыграл достаточно неплохо. Но на последней тренировке сломал палец, делали остеопластику сустава. Поэтому, к сожалению, это у нас проблемная позиция номер один. Все остальные – в строю, все будут готовы, - рассказал Эдуард Дорошенко.
Финальные игры студенческого чемпионата Украины стартуют во вторник, 11 апреля.
Программа финала четырех:
11.04.2017
12:30 – 12:45 –Торжественное открытие турнира
13:00 — 1-й полуфинал НУХТ (Киев) – СумДУ (Сумы)
15:00 — 2-й полуфинал ЗГМУ (Запорожье) – ПНУ (Ивано-Франковск)
12.04.2017
12:45 – Матч за третье место
14:45 – Матч за 1-2 места
16:45 – закрытие турнира, награждение победителей и призеров
Автор – Ирина Гейм
Как сообщала "Индустриалка", запорожским тяжелоатлетам удалось с первого раза попасть в топ-10 чемпионата Европы.
А бороться за медали будут такие команды:
"ЗГМУ" (Запорожский государственный медицинский университет)
"СумГУ" (Сумской государственный университет)
"НУХТ" (Национальный университет пищевых техноголий., Г. Киев)
"Ураган-ПНУ" (Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника., Г. Ивано-Франковск)
Игры будут проходить на паркете дворца спорта "Запорожалюминстврой". Как рассказал пресс-службе федерации минифутбола Запорожской области главный тренер запорожских "медиков", опытный футбольный специалист Эдуард Дорошенко, команда ЗГМУ полностью готова к Финалу четырех, правда волнует проблема с вратарями:
- На мой взгляд, функционально, и физически и тактически мы будем готовы хорошо. Кроме одной проблемы. У нас в последнее время вратари в последнее время сбавили свой уровень мастерства. Никак не можем зацепиться за мяч. И вот у нас в последней игре со "Львовской политехникой" в четвертьфинале чемпионата нам пришлось поставить полевого игрока – мы пробовали такой вариант. Стоял Мохаммед Игрем. И, кстати, отыграл достаточно неплохо. Но на последней тренировке сломал палец, делали остеопластику сустава. Поэтому, к сожалению, это у нас проблемная позиция номер один. Все остальные – в строю, все будут готовы, - рассказал Эдуард Дорошенко.
Финальные игры студенческого чемпионата Украины стартуют во вторник, 11 апреля.
Программа финала четырех:
11.04.2017
12:30 – 12:45 –Торжественное открытие турнира
13:00 — 1-й полуфинал НУХТ (Киев) – СумДУ (Сумы)
15:00 — 2-й полуфинал ЗГМУ (Запорожье) – ПНУ (Ивано-Франковск)
12.04.2017
12:45 – Матч за третье место
14:45 – Матч за 1-2 места
16:45 – закрытие турнира, награждение победителей и призеров
Автор – Ирина Гейм
Как сообщала "Индустриалка", запорожским тяжелоатлетам удалось с первого раза попасть в топ-10 чемпионата Европы.
- Просмотров: 103
Похожие новости