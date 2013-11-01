В ходе ряда обысков в Мелитополе сотрудники Нацполиции и Управления защиты экономики обнаружили 4 подпольных казино, которые впоследствии были закрыты.
В этих подпольных учреждениях клиентам предоставляли запрещенные услуги в сфере игорного бизнеса.
Полицейские в общей сложности изъяли 20 системных блоков и столько же мониторов к ним, деньги и мобильные телефоны с базой данных "проверенных" клиентов, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области парень украл мотоцикл у родственника.
В этих подпольных учреждениях клиентам предоставляли запрещенные услуги в сфере игорного бизнеса.
Полицейские в общей сложности изъяли 20 системных блоков и столько же мониторов к ним, деньги и мобильные телефоны с базой данных "проверенных" клиентов, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожской области парень украл мотоцикл у родственника.
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