Вчера в Санктуарии Бога Отца Милосердного простились с первым епископом Харьковско-Запорожской диецезии Римо-католической церкви 84-летним Станиславом Падевским, который управлял епархией в 2002-2009 годах.
Как сообщала "Индустриалка", с 2009 года Станислав Падевский находился на пенсии, с 2012 года жил в Польше, в монастыре капуцинов, где за ним присматривали братья. Епископ-сеньор очень любил Запорожье и мечтал приехать сюда, чтобы провести литургию. Увы, возраст и болезни не дали возможности для исполнения мечты. 29 января этого года епископа-монаха не стало.
Учитывая любовь Станислава Падевского к Запорожью и было принято решение захоронить его в нашем городе. В Санктуарии Бога Отца Милосердного было подготовлено специальное помещение — крипта. В воскресенье гроб с телом первого епископа был установлен в специальную нишу.
По информации Википедии, Крипта (от др.-греч. — крытый подземный ход, тайник) — в средневековой западноевропейской архитектуре одно или несколько подземных сводчатых помещений, расположенных под алтарной и хоральной частями храма и служащее для погребения и выставления для почитания мощей святых и мучеников. Другое название крипты — "нижняя" церковь.
В Древнем Риме криптой называлось любое сводчатое подземное или полуподземное помещение.
В качестве синонима слова крипта может использоваться латинский термин sepulcrum (могила, гробница), в дохристианские времена означавший место ритуальных сожжений умерших, позднее — христианских захоронений.
Первоначальная форма крипты была унаследована от гробниц апостолов в римских базиликах времени правления Константина. Начиная с VII века, в криптах, имеющих полукруглую форму, повторяющую форму апсиды, хранились мощи святых и мучеников, в честь которых был освящен храм. В X—XI веках форма крипты претерпела изменения: она стала удлиненной, располагаясь уже не только под апсидой, но и под нефами и трансептами храма, что привело к фактическому превращению крипты во вторую подземную церковь.
...После окончания святой литургии и церемонии погребения все желающие могли проститься с епископом, которого запорожцы очень любили.
Фото: Наталья Зворыгина
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