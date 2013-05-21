В Дворце культуры металлургов по поводу торжества собрались нынешние работники цеха и его ветераны. Лучших из них отметили заводскими наградами.Генеральный директор комбината "Запорожсталь" Ростислав Шурма пожелал коллективу цеха и его ветеранам здоровья, мира, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.мы спросили о возрасте цеха: 80 лет - это много или мало, это зрелость или уже старость?- Если переводить на человеческий возраст, то вроде бы 80 лет - это много. А если переводить на технологию, которая у нас сейчас применяется, на те изменения, которые произошли, то я скажу, что чувствуем мы себя на 20-25 лет, - ответил Андрей Иванович. А то, что цех постоянно ходит в передовиках, он объяснил просто: - У нас сложилась команда, которая правильно понимает поставленные задачи , соответственно, предпринимает все усилия, чтобы свою энергию направлять на достижение поставленных целей.- Обжимной цех один из ключевых на нашем комбинате, - сказал в интервью. - Но самое важное, что есть в обжимном цехе, это коллектив. Я могу с уверенностью сказать, что это лучший обжимной цех, который был построен на постсоветском пространстве, и не только с точки зрения технологии, там всегда был лучший трудовой коллектива.И на сегодняшний день коллектив обжимного цеха, в котором трудятся почти 500 человек, всегда является передовиком по внедрению всех инноваций, всех новых проектов и всех новых идей. И этот коллектив является хорошим образцом и примером для всех заводчан., рассказала, что что в цехе она работает с восемнадцати лет - уже двадцать три года. Е е работа заключается в том, чтобы поддерживать связь сразу между тремя цехами - мартеновским, обжимным и цехом подготовки составов. И эта работа зависит от всего коллектива е е цеха, потому что один человек в поле не воин.ВИДЕО.ВИДЕО.Фото: Александр ПрилепаВидео: Дмитрий Шилин