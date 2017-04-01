В городке Токмак, что в Запорожской области, правоохранители задержали 21-летнего парня, который рассекал на украденном ранее у своего же родственника мотоцикле.
Накануне с заявлением о пропаже в полицию обратился 41-летний житель села Чистополье, которое находится неподалеку Токмака.
Как выяснилось, молодой родственник просто подобрал ключ к замку на двери гаража и выкатил оттуда мотоцикл "Днепр-11", сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Несмотря на молодой возраст, злоумышленник уже имеет за плечами не одну судимость за воровство. Даже сейчас в производстве следователя Токмакского отделения полиции уже открыто уголовное производство по подозрению злоумышленника в совершении кражи.
Решается вопрос об избрании злодею пресечения - содержание под стражей.
Парню светит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье задержали автомобильного воришку.
Накануне с заявлением о пропаже в полицию обратился 41-летний житель села Чистополье, которое находится неподалеку Токмака.
Как выяснилось, молодой родственник просто подобрал ключ к замку на двери гаража и выкатил оттуда мотоцикл "Днепр-11", сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Несмотря на молодой возраст, злоумышленник уже имеет за плечами не одну судимость за воровство. Даже сейчас в производстве следователя Токмакского отделения полиции уже открыто уголовное производство по подозрению злоумышленника в совершении кражи.
Решается вопрос об избрании злодею пресечения - содержание под стражей.
Парню светит от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье задержали автомобильного воришку.
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