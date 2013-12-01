Об этом " Индустриалке " сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Надежда Петренко." Вальс случая " поставил заслуженный деятель искусств Украины Геннадий Фортус, главные роли исполняют заслуженных артистов Украины Любови Фриган и Максима Березнера.- Спектакль не только с успехом идет на сцене нашего театра, но и уже получал высокие награды на фестивалях " Сичеславна " , " Добрый театр " , - отметила Надежда Петренко. - А сейчас имеет честь представить украинское театральное искусство, в частности Запорожья, в Польше.IV Международный фестиваль украинского театра " Схід-Захід " , который проходит в Кракове, сегодня завершает свою работу. В конкурсной программе международного фестиваля участвовали также театры из Чернигова, Одессы, Тбилиси, Сум, Львова, Харькова, Варшавы, Еревана.- Удивительным и отрадным для нас является то, что польские деятели культуры хотят поддержать и популяризировать украинский театр, - продолжает руководитель литературно-драматургической части ТЮЗа. - Именно для этого они устраивают на своей территории фестиваль лучших спектаклей современного украинского театрального искусства.Фестиваль основан в 2014 году. К участию в нем приглашаются театральные коллективы двух категорий: профессиональные и любительские. В этом году фестиваль получил престижную награду в сфере культуры на Конгрессе Инициатив Восточной Европы.Основатели фестиваля, разослав предложения принять участие в фестивале, вместе с этим потребовали полную запись спектакля, который будет представлен на фестивале, и таким образом провели отборочный тур.Остается добавить, что представители Запорожского академического областного театра юного зрителя впервые поехали на фестиваль в Польшу.Фото: сайт Запорожского ТЮЗа