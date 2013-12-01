Один из лучших спектаклей Запорожского академического областного театра юного зрителя (Театр молодежи) – драма "Вальс случая", принял участие в международном фестивале в Польше.
Об этом "Индустриалке" сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Надежда Петренко.
"Вальс случая" поставил заслуженный деятель искусств Украины Геннадий Фортус, главные роли исполняют заслуженных артистов Украины Любови Фриган и Максима Березнера.
- Спектакль не только с успехом идет на сцене нашего театра, но и уже получал высокие награды на фестивалях "Сичеславна", "Добрый театр", - отметила Надежда Петренко. - А сейчас имеет честь представить украинское театральное искусство, в частности Запорожья, в Польше.
IV Международный фестиваль украинского театра "Схід-Захід", который проходит в Кракове, сегодня завершает свою работу. В конкурсной программе международного фестиваля участвовали также театры из Чернигова, Одессы, Тбилиси, Сум, Львова, Харькова, Варшавы, Еревана.
- Удивительным и отрадным для нас является то, что польские деятели культуры хотят поддержать и популяризировать украинский театр, - продолжает руководитель литературно-драматургической части ТЮЗа. - Именно для этого они устраивают на своей территории фестиваль лучших спектаклей современного украинского театрального искусства.
Фестиваль основан в 2014 году. К участию в нем приглашаются театральные коллективы двух категорий: профессиональные и любительские. В этом году фестиваль получил престижную награду в сфере культуры на Конгрессе Инициатив Восточной Европы.
Основатели фестиваля, разослав предложения принять участие в фестивале, вместе с этим потребовали полную запись спектакля, который будет представлен на фестивале, и таким образом провели отборочный тур.
Остается добавить, что представители Запорожского академического областного театра юного зрителя впервые поехали на фестиваль в Польшу.
Фото: сайт Запорожского ТЮЗа
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