В Александровском районе Запорожья прошли масштабные субботники, в том числе порядок навели в парке возле Свято-Покровского архиерейского собора.
Об этом на своей страничке в соцсети написал председатель районной администрации городского совета по Александровскому району Валерий Мостовой.
- В сквере "Пионеров" прошел субботник, в котором приняли участие более 80 человек! Порядок навели совместно с Запорожской епархией Украинской Православной Церкви, а в субботнике принял участие митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и настоятель Свято-Покровского архиерейского Собора отец Олег, Александровской райадминистрацией, партийной организацией "Оппозиционного блока", работниками завода "Запорожогнеупор" (в субботнике лично принял участие директор завода Виктор Бусько, жителями близлежащих домов.
Отдельное спасибо депутатам городского совета - Чумаченко Игорю и Николай Володьков, за помощь в организации субботника и предоставленные материалы! – говорится в сообщении. - Сквер привели в порядок: убрали мусор, листья, ветки, покрасили лавочки и урны, побелили деревья, бордюры, вычистили фонтан. Будем поддерживать в нем чистоту и порядок.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", в Запорожье традицию "Запорожстали" и Метинвеста поддержал весь город.
Об этом на своей страничке в соцсети написал председатель районной администрации городского совета по Александровскому району Валерий Мостовой.
- В сквере "Пионеров" прошел субботник, в котором приняли участие более 80 человек! Порядок навели совместно с Запорожской епархией Украинской Православной Церкви, а в субботнике принял участие митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и настоятель Свято-Покровского архиерейского Собора отец Олег, Александровской райадминистрацией, партийной организацией "Оппозиционного блока", работниками завода "Запорожогнеупор" (в субботнике лично принял участие директор завода Виктор Бусько, жителями близлежащих домов.
Отдельное спасибо депутатам городского совета - Чумаченко Игорю и Николай Володьков, за помощь в организации субботника и предоставленные материалы! – говорится в сообщении. - Сквер привели в порядок: убрали мусор, листья, ветки, покрасили лавочки и урны, побелили деревья, бордюры, вычистили фонтан. Будем поддерживать в нем чистоту и порядок.
Напомним, как сообщала "Индустриалка", в Запорожье традицию "Запорожстали" и Метинвеста поддержал весь город.
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