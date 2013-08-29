В Запорожье задержаны трое работников районного управления труда и соцзащиты населения по подозрению в присвоении денег для переселенцев.
Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновники на постоянной основе выводили средства, выделяемые из бюджета на поддержку переселенцев.
Они оформляли необходимый пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле права на получение денег ен имели.
Злоумышленники даже договорились с руководством одного из банков об оформлении подставных банковских карт, на которые и переводились средства, которые потом обналичивались и вывозились с временно оккупированных территорий.
Таким образом, предприимчивые соцзащитники успели снять около 12 млн грн.
Еще в декабре 2016 года оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки во время перевозки на временно оккупированные территории более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра.
Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье суд вынес приговор чиновнику.
Как сообщает пресс-служба СБУ, чиновники на постоянной основе выводили средства, выделяемые из бюджета на поддержку переселенцев.
Они оформляли необходимый пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле права на получение денег ен имели.
Злоумышленники даже договорились с руководством одного из банков об оформлении подставных банковских карт, на которые и переводились средства, которые потом обналичивались и вывозились с временно оккупированных территорий.
Таким образом, предприимчивые соцзащитники успели снять около 12 млн грн.
Еще в декабре 2016 года оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки во время перевозки на временно оккупированные территории более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра.
Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье суд вынес приговор чиновнику.
- Просмотров: 176
Похожие новости