Двум запорожским спортсменам, которые выступали в составе национальной сборной, побывать на пьедестале почета не удалось. Тем не менее, оба попали в топ-10 в своих весовых категориях. Учитывая то, что чемпионат Европы среди взрослых был первым в карьере обоих запорожцев, результат достойный уважения.18-летняя Анна Панова, которая отправилась на чемпионат Европы в статусе лучшей спортсменки континента среди юниоров, выступала в весовой категории 69 кг. Однако показать свой максимум на соревнованиях взрослых запорожанка не смогла, в Хорватии у нее возникли проблемы со здоровьем. До последнего оставалось под вопросом, сможет ли Анна вообще выйти на помост. Однако девушка проявила характер, вышла на соревнования и показала шестой результат в рывке 97 кг, а в толчке стала восьмой – 115 кг. В сумме двух упражнений Панова набрала 212 кг и заняла седьмое место. Прокомментировать выступление спортсменки мы попросили наставника Анны Пановой, вице-президента федерации тяжелой атлетики Запорожской области, Анатолия Орлова.- Мое мнение как личного тренера, я доволен, что она смогла собраться и выйти на помост после того как у нее была температура 39, и ее смогли сбить только в день выступления. Поэтому и результат получился не тот ,на который была готова. Тренера сборной хотели вообще снимать с соревнований, но она сказала и мне и им, что я пойду, и буду поднимать. Если бы не этот неприятный сюрприз с болезнью Анна, судя по тому результату, на который она была готова, реально она могла претендовать на медали чемпионата. Но даже в таком состоянии она смогла занять седьмое место, - говорит Анатолий Орлов.В заключительный день чемпионата выступал бердянский спортсмен Константин Рева. Опытный участник молодежных соревнований, среди которых чемпионаты Европы, мира и Юношеские Олимпийские Игры, на взрослом чемпионате Европы тоже выступал впервые. В весе 105 кг спортсмен взял 165 кг в рывке (10-й результат) и 216 в толчке (5-й показатель). В сумме двоеборья Константин поднял 381 кг и стал пятым.- Рева очень порадовал, после не удачи на молодежном чемпионате Европы 2016 года, он молодец, и результат показал хороший 381 кг и 5 место. Ему не хватило чуть-чуть до бронзы (у обладателя третьего места на 6 кг лучше результат,- прим. ред). Если бы он реализовал третий подход в рывке на 172 кг, стал бы бронзовым приз е ром. А 5 место это тоже отличный результат. Так что дебют у них обоих получился. Еще все у них впереди, и много работы, - делится впечатлениями Анатолий Орлов.Добавим, что спортсмены являются воспитанниками Запорожской областной школы высшего спортивного мастерства. Анна - студентка Запорожского национального университета, Константин - студент ХАФКиС. Тренируют Панову Александр Слободянюк и Анатолий Орлов, Рева - воспитанник Александра Савона.