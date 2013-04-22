"Берем писачок, как ручку. Технология такая - нагреть на свече, макнуть в воск, поставить каплю на скорлупу и размазать. И ни в коем случае не машите писачком, если воск воспламенится - дуйте".
В Запорожском областном художественном музее проходят мастер-классы по созданию бойкивских или лемкивских писанок – их сделать легче, чем классические. Директор музея Инга Янкович с более чем 20-летним стажем писанкарства может создать самую сложную писанку и научить новичка сделать простую.
Писачок для таких писанок легко сделать самим – в карандаш втыкаете булавку, Петелькой булавки размазываете капельки воска, из которых можно нарисовать солнце, елочку, звездочку цветок. Прежде чем рисовать на скорлупе, участники мастер-класса тренируются на бумаге.
"Думайте, что еще можно нарисовать из капелек",- предлагает Инга Янкович.
После того, как нанесли рисунок воском, опускают яйцо в раствор краски – здесь технология та же, что и для классической писанки.
- Раньше краски делали из растений, сегодня используют пищевые и анилиновые красители, - говорит Инга Адольфовна. – Главное брать цвета, как на старых писанках – желтый, красный, синий, очень немного используется зеленый и оранжевый. Держим яйцо в краске, пока оно не окрасится.
Что касается яиц, то они должны быть не только сырыми, но и оплодотворенные. Но я беру выдутые.
Писанка за 5 минут для "чайника"
- Самый простой рецепт писанки - берите восковые мелки или кусочек свечи, рисуйте на скорлупе и опускайте яйцо в краситель, - рассказывает Инга Янкович. - Затем можно вытереть насухо, еще порисовать и опустить в более темный краситель. Воск с яйца стирать не надо.
***
Мастер-класс по писанкарству состоится 15 апреля, начало в 11.00.
Адрес художественного музея: ул. Независимости Украины, 76-б.
Время работы: с 10.00 до 18.00. Выходные: воскресенье, понедельник.
Стоимость матсер-класса (материалы будут предоставлены) – 30 грн.
Билеты на выставки: 10 грн., льготный — 5 грн.
Телефон для справок 233-61-93.
"Индустриалка" также писала, что в Запорожском областном художественном музее показывают подарки запрещенного абстракциониста и других артзвезд.
Фото автора
В Запорожском областном художественном музее проходят мастер-классы по созданию бойкивских или лемкивских писанок – их сделать легче, чем классические. Директор музея Инга Янкович с более чем 20-летним стажем писанкарства может создать самую сложную писанку и научить новичка сделать простую.
Писачок для таких писанок легко сделать самим – в карандаш втыкаете булавку, Петелькой булавки размазываете капельки воска, из которых можно нарисовать солнце, елочку, звездочку цветок. Прежде чем рисовать на скорлупе, участники мастер-класса тренируются на бумаге.
"Думайте, что еще можно нарисовать из капелек",- предлагает Инга Янкович.
После того, как нанесли рисунок воском, опускают яйцо в раствор краски – здесь технология та же, что и для классической писанки.
- Раньше краски делали из растений, сегодня используют пищевые и анилиновые красители, - говорит Инга Адольфовна. – Главное брать цвета, как на старых писанках – желтый, красный, синий, очень немного используется зеленый и оранжевый. Держим яйцо в краске, пока оно не окрасится.
Что касается яиц, то они должны быть не только сырыми, но и оплодотворенные. Но я беру выдутые.
Писанка за 5 минут для "чайника"
- Самый простой рецепт писанки - берите восковые мелки или кусочек свечи, рисуйте на скорлупе и опускайте яйцо в краситель, - рассказывает Инга Янкович. - Затем можно вытереть насухо, еще порисовать и опустить в более темный краситель. Воск с яйца стирать не надо.
***
Мастер-класс по писанкарству состоится 15 апреля, начало в 11.00.
Адрес художественного музея: ул. Независимости Украины, 76-б.
Время работы: с 10.00 до 18.00. Выходные: воскресенье, понедельник.
Стоимость матсер-класса (материалы будут предоставлены) – 30 грн.
Билеты на выставки: 10 грн., льготный — 5 грн.
Телефон для справок 233-61-93.
"Индустриалка" также писала, что в Запорожском областном художественном музее показывают подарки запрещенного абстракциониста и других артзвезд.
Фото автора
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