В постоянном пункте дислокации их встречали под звуки оркестра боевые товарищи, близкие и друзья. Вместе с храбрыми мужчинами из зоны АТО также благополучно вернулись женщины, которых поздравили розами.Запорожские гвардейцы выполняли поставленные задачи в районе Мариуполя." Ми вже неодноразово зустрічали наших друзів із зони АТО, - отметил майор Сергей Дарий. - Але кожного разу, як уперше, радієш їх поверненню. І мабуть немає більшої радості, аніж бачити їх живими, здоровими та щасливими " .Автор - Анатолий Гололобов