Гвардейцы 9-го полка оперативного назначения Национальной гвардии Украины вернулись из зоны проведения антитеррористической операции.
В постоянном пункте дислокации их встречали под звуки оркестра боевые товарищи, близкие и друзья. Вместе с храбрыми мужчинами из зоны АТО также благополучно вернулись женщины, которых поздравили розами.
Запорожские гвардейцы выполняли поставленные задачи в районе Мариуполя.
"Ми вже неодноразово зустрічали наших друзів із зони АТО, - отметил майор Сергей Дарий. - Але кожного разу, як уперше, радієш їх поверненню. І мабуть немає більшої радості, аніж бачити їх живими, здоровими та щасливими".
Автор - Анатолий Гололобов
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