35 картин - лучших из подаренных за прошлый год Запорожскому областному художественному музею - представлены на выставке "Новые поступления-2016", открывшейся в этом музее
Всего в 2016 году, как сообщили "Индустриалке" в музее, было подарено 198 произведений искусства.
На выставке можно увидеть живопись и графику выдающихся современных художников, известных далеко за пределами Украины.
Звезда номер один – абстракционист Александр Дубовик (Киев). Это классик второй волны авангарда. Признание пришло к художнику в зрелом возрасте - о гениальности Александра Дубовика заговорили после распада СССР, потому что раньше его картины выставлять у нас запрещали. В коллекции нашего музея уже хранились его работы, теперь же их 21.
Также выставлены произведения Анатолия Тертичного,Алексея Малых, Александра Кошеля, запорожцев Наталии Коробовой, Галины Сапегиной, Николая Колядко, Владлена Дубинина, Анатолия Ивченко, Сергея Бережненко.
Работы дарят сами художники и их родственники. А вот выделение бюджетных денег на закупки работ для музеев государство не предусматривает.
…Продолжает работу выставка "Эпоха Татьяны Яблонской" (из коллекции Запорожского областного художественного музея).
ПРИХОДИТЕ!
Адрес художественного музея: ул. Независимости Украины, 76-б (ост. "ТЦ "Украина").
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Билеты: 10 грн., льготный — 5 грн.
Вход на презентацию свободный.
Телефон для справок 233-61-93.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
Всего в 2016 году, как сообщили "Индустриалке" в музее, было подарено 198 произведений искусства.
На выставке можно увидеть живопись и графику выдающихся современных художников, известных далеко за пределами Украины.
Звезда номер один – абстракционист Александр Дубовик (Киев). Это классик второй волны авангарда. Признание пришло к художнику в зрелом возрасте - о гениальности Александра Дубовика заговорили после распада СССР, потому что раньше его картины выставлять у нас запрещали. В коллекции нашего музея уже хранились его работы, теперь же их 21.
Также выставлены произведения Анатолия Тертичного,Алексея Малых, Александра Кошеля, запорожцев Наталии Коробовой, Галины Сапегиной, Николая Колядко, Владлена Дубинина, Анатолия Ивченко, Сергея Бережненко.
Работы дарят сами художники и их родственники. А вот выделение бюджетных денег на закупки работ для музеев государство не предусматривает.
…Продолжает работу выставка "Эпоха Татьяны Яблонской" (из коллекции Запорожского областного художественного музея).
ПРИХОДИТЕ!
Адрес художественного музея: ул. Независимости Украины, 76-б (ост. "ТЦ "Украина").
Время работы: с 10.00 до 18.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.
Билеты: 10 грн., льготный — 5 грн.
Вход на презентацию свободный.
Телефон для справок 233-61-93.
"Индустриалка" также писала: "Как ходить в музеи, чтобы получить удовольствие".
Фото автора
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