Как рассказал " Индустриалке " епископ-помощник Ян Собило, Харьковско-Запорожская диецезия (епархия) была создана в 2002 году. Станислав Падевский управлял епархией из Запорожья с 2002 (епископом-ординарием он стал 4 мая) по 2009 год.После выхода на пенсию 19 марта 2009 года епископ жил в Виннице, а в июле 2012-го уехал в Польшу, в монастырь, где за ним, монахом, присматривали братья-капуцины. Умер Станислав Падевский 29 января этого года, в сентябре ему бы исполнилось 85 лет.Был временно похоронен в Польше, но поскольку епископ очень любил Запорожье, было принято решение похоронить его в Санктуарии Бога Отца Милосердного.На Святую литургию, в ходе которой вспоминали епископа — очень простого и душевного человека, прибыли представители различных приходов и других конфессий. Среди почетных гостей были архиепископ митрополит Мечислав Мокшицкий — бывший секретарь святого Иоанна Павла II и Бенедикта XVI, который возглавил литургию, епископ-ординарий Харьковско-Запорожской диецезии Станислав Широкорадюк, генконсул Польши в Харькове Януш Яблонский и другие.Станислав Падевский родился в Тернопольской области 18 сентября 1932 года. 1 декабря 1945-го семья была переселена в Польшу. Его духовная карьера началась 24 февраля 1957 года. В 1988 году выехал в УССР служить, где затем возглавлял несколько епархий РКЦ.Станислав Падевский 66 лет был монахом, 59 лет — капланом, 21 — епископом. Отлично знал историю городов Украины, в которых ему приходилось бывать, историю храмов....Интересно, что хоронили Станислава Падевского в день, когда в 2005 году хоронили святого Иоанна Павла II, у которого он в свое время был личным секретарем.- Сегодня мы здесь все собрались, чтобы выразить благодарность Богу за прекрасное душпастырское служение нашего первого правящего епископа Станислава Падевского, - отметил епископ-помощник Ян Собило. - Первый епископ очень любил Запорожье. Когда болел, имел мечту вернуться в Запорожье, хотя бы отправить святую литургию.- Получается, вы в какой-то мере исполнили его мечту...- Думаю, что он с неба видит и будет благословлять всех, кого встречал на жизненном пути. А мы будем иметь в его лице заступника перед Господом....После Святой литургии гроб опустили в специально оборудованный крипт и каждый желающий мог проститься с первым правящим епископом Харьковско-Запорожской диецезии.Фото: Елена Поддубная, Александр Прилепа