Традиционно акцию " Чистый город " начали на АЗК " Параллели " еще в конце марта. В 30 населенных пунктах, которые находятся в Донецкой, Луганской Днепропетровской и Запорожской областях, сотрудники автозаправочных комплексов взялись за грабли и лопаты, метла и ведра. На протяжении двух недель сотрудников компании приводили в порядок зеленые зоны, расположенные рядом с их автозаправочными комплексами. В добровольной акции приняли участие почти 200 сотрудников АЗК, в том числе операторы, старшие операторы, менеджеры АЗК и директора групп.7 апреля 2017 года сотрудники центрального офиса компании продолжили благоустройство участка бульвара им.Шевченко. Два года назад " параллелевцы " установили здесь новенькие лавочки и высадили хвойные деревья. Сегодня была заложена кленово-ясеневая аллея, а также от мусора и старой листвы были вычищены газоны. Вместе с сотрудниками офиса в акции приняли участие и топ-менеджеры компании во главе с генеральным директором " Параллели " ." Параллель " была и остается социально-ответственной компанией. Мы всегда с удовольствием присоединяемся к подобным акциям, чтобы личным примером показать, что чистота и уют города - в наших руках. Что касается сегодняшнего мероприятия, отмечу, что наша цель - создать маленький зеленый оазис для запорожцев. Ведь бульвар им.Шевченко является одним из любимых мест для прогулок и отдыха горожан. Это наша благодарность славному Запорожью и его жителям за гостеприимство и доброту. Ведь почти три года назад " Параллель " перебралась в этот город. Здесь у нас находится центральный офис, мы открыли 7 АЗС и здесь живут наши сотрудники со своими семьями " , - подчеркнула Елена Хилиенко, генеральный директор компании " Параллель " .Напомним, что масштабные волонтерские акции предприятия Группы СКМ проводят два раза в год. Так, сотрудники компании " Параллель " ежегодно убирают тонны мусора, высаживают цветы и деревья, облагораживают территории, прилегающие к АЗК и АЗС.