В общем-то в таких случаях все равны — бери лопату, набирай побольше и кидай подальше. Ну, а если не досталась лопата, с граблями можешь поупражняться. Кстати, грабли были сегодня самым востребованным инструментом — много прошлогодней листвы скопилось на земле под деревьями.Во время этих занятий по уборке территории я особое внимание обратил и на начальников. Как они — пашут, то есть выгребают прошлогоднюю листву, вместе и наравне со всеми или только руководят?Задокументировал их работу на фото и видео, где в объектив попали: Матвей Дмитренко - пресс-служба " Запорожстали " , Андрей Жук - директор по инжинирингу, Владимир Рыбаченок - начальник отдела взаимодействия с персоналом, Олег Адаманов - директор по транспорту и логистике ПАО "Запорожсталь" и Сергей Ильченко - лидер молодежной организации "Запорожстали".В общем-то, надо сказать, что все они трудились неплохо. Но я бы выделил Андрея Жука, главного инженера, - отложив в сторону грабли, он листву собирал руками. Правильно — "не по технологии", но зато так надежнее и эффективнее. Так у нас в селе делают.Фото и видео: Дмитрий Шилин