Около сотни сотрудников предприятия вместе со своими семьями привели в порядок территорию Водной станции – пляж, игровые поля и зеленые зоны общей площадью порядка полгектара.Коксохимики убрали прошлогоднюю листву, сухие ветки,вывезли мусор. А также покрасили забор, лавочки и уличные тренажеры. Теперь, отмечают коксохимики, любимое место для активного отдыха и пикников готово принимать горожан.- Можно говорить, что любишь свой город, и сидеть сложа руки. А можно выйти на такой вот субботник и подтвердить свои слова делом! Я всегда поддерживаю такие мероприятия, потому что хочу, чтоб наш город стал еще лучше и чище, - говорит старший менеджер отдела непрерывного совершенствования ЧАО " Запорожкокс " Арсентий Попков.Многие сотрудники пришли на субботник и трудились целыми семьями. В их числе – лаборант химического анализа ЦЗЛ Екатерина Зубченко и ее семилетний сын Женя.– Благодаря таким акциям, как " Чистый город " , я подаю пример своему сыну, приучаю его беречь природу, заботиться об окружающей среде. А еще участие в субботниках – это хорошая возможность провести время со своей семьей весело и с пользой, – отметила Екатерина Зубченко.Коксохимики надеются, что их примеру последуют и горожане.- Сегодня мы выполнили большой объем работы и считаем, что это достойный пример, который должны поддерживать не только работники нашего предприятия, но и жители всего города. Потому что мы все ответственны за тот быт и уют, который нас окружает, - уверен главный инженер ЧАО " Запорожкокс " Александр Гайдаенко.Итогами субботника коллектив остался доволен. Уголок природы значительно преобразился.- Я всегда участвую в заводских субботниках, потому что считаю, что чистота окружающей природы зависит в первую очередь от нас самих. Сегодня, приложив совсем немного усилий, мы украсили этот уголок природы, сделали его чище, - считает начальник группы лаборатории по защите окружающей среды Никита Румянцев.Участие в субботнике принял и генеральный директор ЧАО " Запорожкокс " Виталий Литовка.- Такие акции, как " Чистый город " невозможно отделить от жизни предприятия. На нашем заводе работают трудолюбивые, сильные люди, которые умеют работать и любят свой город. И сегодня проводится волонтерская акция, которая объединяет все предприятия и мы, как жители этого города не остаемся безучастными. Совместными усилиями это позволит сделать наш город чище и красивее, - отметил генеральный директор предприятия Виталий Литовка.