В течение весенних каникул внешкольным учебным заведением "Центр научно-технического творчества молодежи "Полет" Запорожского городского совета начата реализация долгосрочного проекта "Полезные STREAM-каникулы" для учащейся и студенческой молодежи.
Этот проект был создан с целью привлечения детей и молодежи города к научно-техническому творчеству и STREAM-образованию, а также оказания помощи в определении своей будущей профессии.
В рамках проекта было организовано 46 бесплатных экскурсий на предприятия и в высшие учебные заведения города. Учащаяся молодежь города посетила Запорожский Национальный университет, Запорожский Национальный технический университет, Запорожскую государственную инженерную академию, Запорожский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, Классический приватный университет, Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь", ПАО "Запорожтрансформатор", Запорожский государственный медицинский университет, ООО "ЗТМК", Музей техники Богуслаева В.А. и др.
На экскурсиях побывали более 700 учащихся города. Каждая экскурсия была содержательной и познавательной. В ВУЗах учащиеся узнали о перспективах развития электроники, машиностроения, посетили "Анатомический музей", "Зоологический музей", обсерваторию, научились создавать web-сайты и электронные карточки, познакомились с современными подходами к энергосбережению, новейшими 3D технологиями, работой и строением летательных аппаратов.
В ходе экскурсий молодежь узнала, как транслируются каналы телевидения, познакомилась с принципами работы цифрового телевидения, технологическими процессами отдельных металлургических предприятий и производством трансформаторов, сообщает сайт мэрии.
Этот проект был создан с целью привлечения детей и молодежи города к научно-техническому творчеству и STREAM-образованию, а также оказания помощи в определении своей будущей профессии.
В рамках проекта было организовано 46 бесплатных экскурсий на предприятия и в высшие учебные заведения города. Учащаяся молодежь города посетила Запорожский Национальный университет, Запорожский Национальный технический университет, Запорожскую государственную инженерную академию, Запорожский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, Классический приватный университет, Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь", ПАО "Запорожтрансформатор", Запорожский государственный медицинский университет, ООО "ЗТМК", Музей техники Богуслаева В.А. и др.
На экскурсиях побывали более 700 учащихся города. Каждая экскурсия была содержательной и познавательной. В ВУЗах учащиеся узнали о перспективах развития электроники, машиностроения, посетили "Анатомический музей", "Зоологический музей", обсерваторию, научились создавать web-сайты и электронные карточки, познакомились с современными подходами к энергосбережению, новейшими 3D технологиями, работой и строением летательных аппаратов.
В ходе экскурсий молодежь узнала, как транслируются каналы телевидения, познакомилась с принципами работы цифрового телевидения, технологическими процессами отдельных металлургических предприятий и производством трансформаторов, сообщает сайт мэрии.
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