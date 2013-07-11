Этот проект был создан с целью привлечения детей и молодежи города к научно-техническому творчеству и STREAM-образованию, а также оказания помощи в определении своей будущей профессии.В рамках проекта было организовано 46 бесплатных экскурсий на предприятия и в высшие учебные заведения города. Учащаяся молодежь города посетила Запорожский Национальный университет, Запорожский Национальный технический университет, Запорожскую государственную инженерную академию, Запорожский филиал Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, Классический приватный университет, Электрометаллургический завод " Днепроспецсталь " , ПАО " Запорожтрансформатор " , Запорожский государственный медицинский университет, ООО " ЗТМК " , Музей техники Богуслаева В.А. и др.На экскурсиях побывали более 700 учащихся города. Каждая экскурсия была содержательной и познавательной. В ВУЗах учащиеся узнали о перспективах развития электроники, машиностроения, посетили " Анатомический музей " , " Зоологический музей " , обсерваторию, научились создавать web-сайты и электронные карточки, познакомились с современными подходами к энергосбережению, новейшими 3D технологиями, работой и строением летательных аппаратов.В ходе экскурсий молодежь узнала, как транслируются каналы телевидения, познакомилась с принципами работы цифрового телевидения, технологическими процессами отдельных металлургических предприятий и производством трансформаторов, сообщает сайт мэрии.