Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводили в наличные и вывозили на временно оккупированные территории.Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 млн гривен.Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки при перевозке на временно оккупированных территориях более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра.Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ.