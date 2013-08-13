Троих сотрудников управления труда и социальной защиты населения одного из районов Запорожья, которые систематически выводили бюджетные средства, выделенные государством на поддержку внутренне перемещенных лиц, разоблачила Служба безопасности Украины.
Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводили в наличные и вывозили на временно оккупированные территории.
Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 млн гривен.
Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки при перевозке на временно оккупированных территориях более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра.
Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения выплат лицам, которые на самом деле не имели права на их получение. Затем по договоренности с руководством одного из банковских учреждений оформляли банковские карточки, куда безосновательно приписывали бюджетные (социальные и пенсионные) выплаты, которые впоследствии переводили в наличные и вывозили на временно оккупированные территории.
Всего злоумышленники успели вывести из госбюджета примерно 12 млн гривен.
Ранее, в декабре 2016 года, оперативники СБУ задержали двух организаторов сделки при перевозке на временно оккупированных территориях более ста тысяч гривен, полученных в банковских учреждениях областного центра.
Всем членам преступной организации объявлено о подозрении по ст. 255 (создание преступной организации), 258-3 (создание террористической организации), 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ.
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