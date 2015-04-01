Мы побывали на Хортице - в профилактории комбината "Запорожсталь", где собралось на субботник больше полутора сотен сотрудников комбината. Лопаты, грабли, веники, обширные - не знаю даже, как их назвать - в общем, одеяла, на которые собиралась прошлогодняя листва, - все было приготовлено заранее. И с утра работа закипела.В профилактории предстояло убрать немалую территорию - целых два гектара. И сейчас уже можно там пройти с комиссией и контролем - вс е чисто!- Не первый раз комбинат " Запорожсталь " присоединяется к акции " Чистый город " - корпоративной акции Метинвеста. Насколько важны такие акции для Запорожья и насколько они значимы для Украины в целом? - спросили журналисты у- Я скажу, что становится очень хорошей традицией - приводить город в порядок, - говорит Олег Федорович. - И эта традиция прижилась не только на " Запорожстали " - она уже ширится в Метинвесте, мы е е очень активно поддерживаем. И самое главное то, что к нашей традиции сейчас присоединяется весь город. Я считаю — это очень правильно. Наступает весна, начинает вс е расцветать. И наша задача — хорошо подготовиться к этому весеннему наступлению, убрать, почистить город. И уже после первых субботников он сейчас стал реально чище.Поэтому можно сказать только одно — это очень хорошая и правильная акция, мы е е активно поддерживаем. И сегодня вы видите — собрались работники " Запорожстали " , директора, руководители подразделений. Собрались, чтобы профилакторий наш привести после зимы в порядок и подготовить к следующему заезду ветеранов. Они увидят здесь чистую и убранную территорию и по достоинству оценят наши старания. Так что, повторюсь, это хорошая и правильная акция. Надеюсь, что она проводится не только на предприятиях Метинвеста, а по всей Украине.поделился с нами своим рабоче-праздничным настроением:- Сегодня я приехал на субботник в профилакторий комбината, потому что летом провожу здесь много времени. Мне очень нравится это место, поэтому и решил помочь в этот день навести порядок на обширной территории профилактория.Чистота в нашем городе зависит от самих людей. Меньше будем мусорить — значит, меньше будем собираться по этому поводу. А вообще, этот повод хороший — даже если бы мы вообще не мусорили, все равно нужно убирать то, что природа оставила после осени и зимы.- И я, конечно же, не могла остаться равнодушной, поэтому пришла на субботник, чтобы помочь убрать территорию профилактория, - сказала намЮлия Рудакова. - Чистота в городе, здесь, на природе, зависит от всех нас. Поэтому нужно как можно меньше сорить. Ну, и убирать, конечно. Что мы и делаем сегодня. И с большим удовольствием.Фото и видео: Дмитрий Шилин