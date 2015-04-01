Сегодня, 8 апреля, в субботний день работники комбината "Запорожсталь" проводили субботники сразу в нескольких районах Запорожья - это акция Метинвеста "Чистый город". К ним присоединились работники "Запорожогнеупора", "Запорожкокса" и других предприятий
Мы побывали на Хортице - в профилактории комбината "Запорожсталь", где собралось на субботник больше полутора сотен сотрудников комбината. Лопаты, грабли, веники, обширные - не знаю даже, как их назвать - в общем, одеяла, на которые собиралась прошлогодняя листва, - все было приготовлено заранее. И с утра работа закипела.
В профилактории предстояло убрать немалую территорию - целых два гектара. И сейчас уже можно там пройти с комиссией и контролем - все чисто!
- Не первый раз комбинат "Запорожсталь" присоединяется к акции "Чистый город" - корпоративной акции Метинвеста. Насколько важны такие акции для Запорожья и насколько они значимы для Украины в целом? - спросили журналисты у Олега Адаманова, директора по транспорту комбината "Запорожсталь", депутата Запорожского горсовета от Оппозиционного блока.
- Я скажу, что становится очень хорошей традицией - приводить город в порядок, - говорит Олег Федорович. - И эта традиция прижилась не только на "Запорожстали" - она уже ширится в Метинвесте, мы ее очень активно поддерживаем. И самое главное то, что к нашей традиции сейчас присоединяется весь город. Я считаю — это очень правильно. Наступает весна, начинает все расцветать. И наша задача — хорошо подготовиться к этому весеннему наступлению, убрать, почистить город. И уже после первых субботников он сейчас стал реально чище.
Поэтому можно сказать только одно — это очень хорошая и правильная акция, мы ее активно поддерживаем. И сегодня вы видите — собрались работники "Запорожстали", директора, руководители подразделений. Собрались, чтобы профилакторий наш привести после зимы в порядок и подготовить к следующему заезду ветеранов. Они увидят здесь чистую и убранную территорию и по достоинству оценят наши старания. Так что, повторюсь, это хорошая и правильная акция. Надеюсь, что она проводится не только на предприятиях Метинвеста, а по всей Украине.
Ярослав Заруба, стропальщик ЦХП-1 поделился с нами своим рабоче-праздничным настроением:
- Сегодня я приехал на субботник в профилакторий комбината, потому что летом провожу здесь много времени. Мне очень нравится это место, поэтому и решил помочь в этот день навести порядок на обширной территории профилактория.
Чистота в нашем городе зависит от самих людей. Меньше будем мусорить — значит, меньше будем собираться по этому поводу. А вообще, этот повод хороший — даже если бы мы вообще не мусорили, все равно нужно убирать то, что природа оставила после осени и зимы.
- И я, конечно же, не могла остаться равнодушной, поэтому пришла на субботник, чтобы помочь убрать территорию профилактория, - сказала нам оператор поста управления упаковочного конвейера ЦХП-1 Юлия Рудакова. - Чистота в городе, здесь, на природе, зависит от всех нас. Поэтому нужно как можно меньше сорить. Ну, и убирать, конечно. Что мы и делаем сегодня. И с большим удовольствием.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
Мы побывали на Хортице - в профилактории комбината "Запорожсталь", где собралось на субботник больше полутора сотен сотрудников комбината. Лопаты, грабли, веники, обширные - не знаю даже, как их назвать - в общем, одеяла, на которые собиралась прошлогодняя листва, - все было приготовлено заранее. И с утра работа закипела.
В профилактории предстояло убрать немалую территорию - целых два гектара. И сейчас уже можно там пройти с комиссией и контролем - все чисто!
- Не первый раз комбинат "Запорожсталь" присоединяется к акции "Чистый город" - корпоративной акции Метинвеста. Насколько важны такие акции для Запорожья и насколько они значимы для Украины в целом? - спросили журналисты у Олега Адаманова, директора по транспорту комбината "Запорожсталь", депутата Запорожского горсовета от Оппозиционного блока.
- Я скажу, что становится очень хорошей традицией - приводить город в порядок, - говорит Олег Федорович. - И эта традиция прижилась не только на "Запорожстали" - она уже ширится в Метинвесте, мы ее очень активно поддерживаем. И самое главное то, что к нашей традиции сейчас присоединяется весь город. Я считаю — это очень правильно. Наступает весна, начинает все расцветать. И наша задача — хорошо подготовиться к этому весеннему наступлению, убрать, почистить город. И уже после первых субботников он сейчас стал реально чище.
Поэтому можно сказать только одно — это очень хорошая и правильная акция, мы ее активно поддерживаем. И сегодня вы видите — собрались работники "Запорожстали", директора, руководители подразделений. Собрались, чтобы профилакторий наш привести после зимы в порядок и подготовить к следующему заезду ветеранов. Они увидят здесь чистую и убранную территорию и по достоинству оценят наши старания. Так что, повторюсь, это хорошая и правильная акция. Надеюсь, что она проводится не только на предприятиях Метинвеста, а по всей Украине.
Ярослав Заруба, стропальщик ЦХП-1 поделился с нами своим рабоче-праздничным настроением:
- Сегодня я приехал на субботник в профилакторий комбината, потому что летом провожу здесь много времени. Мне очень нравится это место, поэтому и решил помочь в этот день навести порядок на обширной территории профилактория.
Чистота в нашем городе зависит от самих людей. Меньше будем мусорить — значит, меньше будем собираться по этому поводу. А вообще, этот повод хороший — даже если бы мы вообще не мусорили, все равно нужно убирать то, что природа оставила после осени и зимы.
- И я, конечно же, не могла остаться равнодушной, поэтому пришла на субботник, чтобы помочь убрать территорию профилактория, - сказала нам оператор поста управления упаковочного конвейера ЦХП-1 Юлия Рудакова. - Чистота в городе, здесь, на природе, зависит от всех нас. Поэтому нужно как можно меньше сорить. Ну, и убирать, конечно. Что мы и делаем сегодня. И с большим удовольствием.
Фото и видео: Дмитрий Шилин
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