4 команды выиграли право принять участие в полуфинале лиги КВН ПАО "Запорожсталь". Таков итог первой игры сезона, которая состоялась во Дворце культуры металлургов.
КВНщики соревновались в конкурсах приветствие и фоторазминка. Если первый конкурс репетировали заранее, то второй - экспромтный, команды придумывали остроумные фразы к фотографиям, которые видели впервые. Было много юмора на профессиональные темы.
Первая игра сезона проходила под девизом "Новый сезон – новые мы". И, к слову, 4 команды впервые вышли на сцену. Впервые вышел в качестве ведущего и Олег Лысиков – участник команды "Штрафная" - чемпиона этой лиги прошлого года. А в нынешнем сезоне команда не играет.
- У нас такая традиция – кто победил, тот и ведущий, и это мой дебют, - сказал "Индустриалке" Олег Лысиков. – Самому играть хочется! Мне всегда этого хочется, когда вижу, как играют команды.
Так уж получилось, что до этого много лет ведущие игр КВН на "Запорожстали" носили фамилию Сидоренко, что, к слову, стало предметом шуток на открытии сезона. Долгие годы ведущим был Олег Сидоренко, а до недавних пор – Александр Сидоренко, капитан команды-чемпиона 2015 года. Ребята пропустили прошлый год, а теперь сборная ЦРМП "Нет смысла" опять вступила в борьбу самых веселых и находчивых. И успешно – прошла в полуфинал.
- Было нелегко, в этом году много новых команд, ребята сильные, конкуренция приличная, - поделился с "Индустриалкой" Александр Сидоренко. – Почему вернулись в игру? КВН для нас – это очень важно! Это хорошее настроение, общение, новые знакомства и возможность проявить свои таланты в юморе, создать людям хорошее настроение. Просто отлично, что на "Запорожстали" играют в КВН!
Кстати, 31 марта нашей команде исполнилось 12 лет. Отмечали на работе, с тортиком и чаем. А 1 апреля покупали на базаре реквизит для этой игры и, так получилось, что пошутили над продавцом. Для выступления нам был нужен корпус старого магнитофона, который ломаем на сцене. Один участник нашей команды, пока нас ждал, поинтересовался у продавца техники – есть старый корпус? "Конечно, 30 грн. Приходите завтра". Через 5 минут подошел другой участник, который тоже пока с нами не встретился, и задал тот же вопрос. Через время мы уже нарочно начали подходить к продавцу с этим же вопросом. В конце концов признались: "С 1 апреля!". И на следующий день купили у него корпус.
- На мой взгляд, оценивать КВН легко – смешно или нет, - рассказал "Индустиалке" о критериях оценки председатель жюри, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев. – Все команды – уже победители, потому что взялись за эту работу и вышли на сцену.
- КВНовские традиции у нас на комбинате заложены давно и мы их поддерживаем, – отметил лидер молодежной организации комбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Три года назад мы немного переформатировали игру. Количество команд каждый год увеличивается. Мы стартовали с 5 команд, а сегодня на сцену вышли 12 команд. Новый сезон обещает быть насыщенным.
Справка "Индустриалки"
Прошли в финал команды:
- "В зоне риска" ЦРМО № 4,
- "День/ночь/48" УЖДТ,
- "На позитиве" ЦХП № 1,
- "Нет смысла" ЦРМП.
Сразятся за право выйти в полуфинал на летнем кубке лиги КВН ПАО "Запорожсталь":
- "Близкие родственники" Запорожского литейно-механического завода,
- "Гвозди" управления комбината,
- "Домино" доменного цеха,
- "Железный капут" ЦГПТЛ,
- "Империя качества" управления качества,
- "К-11" копрового цеха,
- "МинФин" финансовой дирекции,
- "Сборная непризнанных гениев "Пират" ЦЭТЛ.
"Индустриалка" также писала, что сборная "С понедельника начнем" ПАО "Запорожсталь" участвовала в фестивале Открытой Запорожской лиги КВН, прошла в четвертьфинал. А также отобрана для участия в первой в истории нашего города игре Запорожской лиги смеха, которая пройдет во Дворце культуры "Днепроспецсталь" 10 апреля.
Фото Александра Прилепы
КВНщики соревновались в конкурсах приветствие и фоторазминка. Если первый конкурс репетировали заранее, то второй - экспромтный, команды придумывали остроумные фразы к фотографиям, которые видели впервые. Было много юмора на профессиональные темы.
Первая игра сезона проходила под девизом "Новый сезон – новые мы". И, к слову, 4 команды впервые вышли на сцену. Впервые вышел в качестве ведущего и Олег Лысиков – участник команды "Штрафная" - чемпиона этой лиги прошлого года. А в нынешнем сезоне команда не играет.
- У нас такая традиция – кто победил, тот и ведущий, и это мой дебют, - сказал "Индустриалке" Олег Лысиков. – Самому играть хочется! Мне всегда этого хочется, когда вижу, как играют команды.
Так уж получилось, что до этого много лет ведущие игр КВН на "Запорожстали" носили фамилию Сидоренко, что, к слову, стало предметом шуток на открытии сезона. Долгие годы ведущим был Олег Сидоренко, а до недавних пор – Александр Сидоренко, капитан команды-чемпиона 2015 года. Ребята пропустили прошлый год, а теперь сборная ЦРМП "Нет смысла" опять вступила в борьбу самых веселых и находчивых. И успешно – прошла в полуфинал.
- Было нелегко, в этом году много новых команд, ребята сильные, конкуренция приличная, - поделился с "Индустриалкой" Александр Сидоренко. – Почему вернулись в игру? КВН для нас – это очень важно! Это хорошее настроение, общение, новые знакомства и возможность проявить свои таланты в юморе, создать людям хорошее настроение. Просто отлично, что на "Запорожстали" играют в КВН!
Кстати, 31 марта нашей команде исполнилось 12 лет. Отмечали на работе, с тортиком и чаем. А 1 апреля покупали на базаре реквизит для этой игры и, так получилось, что пошутили над продавцом. Для выступления нам был нужен корпус старого магнитофона, который ломаем на сцене. Один участник нашей команды, пока нас ждал, поинтересовался у продавца техники – есть старый корпус? "Конечно, 30 грн. Приходите завтра". Через 5 минут подошел другой участник, который тоже пока с нами не встретился, и задал тот же вопрос. Через время мы уже нарочно начали подходить к продавцу с этим же вопросом. В конце концов признались: "С 1 апреля!". И на следующий день купили у него корпус.
- На мой взгляд, оценивать КВН легко – смешно или нет, - рассказал "Индустиалке" о критериях оценки председатель жюри, директор по капитальному строительству и инвестициям ПАО "Запорожсталь" Алексей Лебедев. – Все команды – уже победители, потому что взялись за эту работу и вышли на сцену.
- КВНовские традиции у нас на комбинате заложены давно и мы их поддерживаем, – отметил лидер молодежной организации комбината "Запорожсталь" Сергей Ильченко. - Три года назад мы немного переформатировали игру. Количество команд каждый год увеличивается. Мы стартовали с 5 команд, а сегодня на сцену вышли 12 команд. Новый сезон обещает быть насыщенным.
Справка "Индустриалки"
Прошли в финал команды:
- "В зоне риска" ЦРМО № 4,
- "День/ночь/48" УЖДТ,
- "На позитиве" ЦХП № 1,
- "Нет смысла" ЦРМП.
Сразятся за право выйти в полуфинал на летнем кубке лиги КВН ПАО "Запорожсталь":
- "Близкие родственники" Запорожского литейно-механического завода,
- "Гвозди" управления комбината,
- "Домино" доменного цеха,
- "Железный капут" ЦГПТЛ,
- "Империя качества" управления качества,
- "К-11" копрового цеха,
- "МинФин" финансовой дирекции,
- "Сборная непризнанных гениев "Пират" ЦЭТЛ.
"Индустриалка" также писала, что сборная "С понедельника начнем" ПАО "Запорожсталь" участвовала в фестивале Открытой Запорожской лиги КВН, прошла в четвертьфинал. А также отобрана для участия в первой в истории нашего города игре Запорожской лиги смеха, которая пройдет во Дворце культуры "Днепроспецсталь" 10 апреля.
Фото Александра Прилепы
- Просмотров: 158
Похожие новости