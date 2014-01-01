В Центре детского и юношеского творчества Днепровского района прошел конкурс детского и юношеского литературного творчества "Квітневі дзвони".
Свои литературные таланты демонстрировали 96 учащихся запорожских школ, возрастом от 7 до 18 лет.
Мастерство участников оценивали член Национального союза писателей, заместитель главы правления Запорожского центра союза писателей Украины Николай Белокопытов, преподаватель кафедры актерского мастерства ЗНУ, заслуженная актриса Украины, актриса Запорожского театра молодежи Надежда Стадниченко, преподаватель кафедры актерского мастерства ЗНУ, актриса Областного театра кукол Наталья Соколовская, заведующая отделом внешкольного образования научно-методического центра департамента образования и науки горсовета Инна Зубова.
Гран-при конкурса получила воспитанница театрального кружка "Премьера" Центра детского и юношеского творчества Днепровского района Анастасия Болотная, сообщает сайт мэрии.
Свои литературные таланты демонстрировали 96 учащихся запорожских школ, возрастом от 7 до 18 лет.
Мастерство участников оценивали член Национального союза писателей, заместитель главы правления Запорожского центра союза писателей Украины Николай Белокопытов, преподаватель кафедры актерского мастерства ЗНУ, заслуженная актриса Украины, актриса Запорожского театра молодежи Надежда Стадниченко, преподаватель кафедры актерского мастерства ЗНУ, актриса Областного театра кукол Наталья Соколовская, заведующая отделом внешкольного образования научно-методического центра департамента образования и науки горсовета Инна Зубова.
Гран-при конкурса получила воспитанница театрального кружка "Премьера" Центра детского и юношеского творчества Днепровского района Анастасия Болотная, сообщает сайт мэрии.
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