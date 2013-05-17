В Запорожье состоится премьера документального фильма "JAMALA.UA".
Документальный фильм "Jamala.UA", расскажет зрителям, в пути крымскотатарской певицы к большой победе на "Евровидении 2016".
Зрители увидят Джамалу с другой стороны - без света прожекторов, сценического лоска и профессиональной игры камер. Фильм создается молодым режиссером Анной Акулевич. Данная работа станет для девушки дебютной, сообщает сайт кинотеатра имени Довженко.
Премьера состоится в понедельник, 10 апреля, в 17.20 в киноконцертном зале имени Довженко.
Документальный фильм "Jamala.UA", расскажет зрителям, в пути крымскотатарской певицы к большой победе на "Евровидении 2016".
Зрители увидят Джамалу с другой стороны - без света прожекторов, сценического лоска и профессиональной игры камер. Фильм создается молодым режиссером Анной Акулевич. Данная работа станет для девушки дебютной, сообщает сайт кинотеатра имени Довженко.
Премьера состоится в понедельник, 10 апреля, в 17.20 в киноконцертном зале имени Довженко.
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