Документальный фильм " Jamala.UA " , расскажет зрителям, в пути крымскотатарской певицы к большой победе на " Евровидении 2016 " .Зрители увидят Джамалу с другой стороны - без света прожекторов, сценического лоска и профессиональной игры камер. Фильм создается молодым режиссером Анной Акулевич. Данная работа станет для девушки дебютной, сообщает сайт кинотеатра имени Довженко.Премьера состоится в понедельник, 10 апреля, в 17.20 в киноконцертном зале имени Довженко.