В рамках акции "Чистый город" прошел субботник на территории комбината "Запорожсталь".
Около трехсот работников комбината "Запорожсталь" решили сделать чище не только город, но и территорию предприятия, и дружно вышли на субботник. Кто-то остался с ночной смены, кто-то помогал наводить порядок, когда выпадала свободная минутка в рабочее время, многие и вовсе приехали на комбинат в свой выходной.
К весеннему сезону на предприятии подготовились заблаговременно, убрали сухостой и мусор еще с первыми весенними деньками, так что основным фронтом работ было озеленение, побелка деревьев и бордюров, покраска ограждений. Всего по на территории комбината сегодня было высажено более ста пятидесяти саженцев деревьев и кустарников: березы, клены, липы, сирень, самшит, магнолии и др. будут радовать запорожсталевцев.
- Акцию "Чистый город" поддержали с удовольствием, ведь работа — наш второй дом, и очень важно соблюдать здесь чистоту и порядок. Сегодня, к примеру мы сажаем молодые березки, а рядом — дерево, которое я посадил тринадцать лет тому назад, тоже на субботнике. Так что такие акции, очень нужны, чтоб сделать наш комбинат еще краше, - говорит аппаратчик очистки газа газового цеха Александр Соловьев.
Около трехсот работников комбината "Запорожсталь" решили сделать чище не только город, но и территорию предприятия, и дружно вышли на субботник. Кто-то остался с ночной смены, кто-то помогал наводить порядок, когда выпадала свободная минутка в рабочее время, многие и вовсе приехали на комбинат в свой выходной.
К весеннему сезону на предприятии подготовились заблаговременно, убрали сухостой и мусор еще с первыми весенними деньками, так что основным фронтом работ было озеленение, побелка деревьев и бордюров, покраска ограждений. Всего по на территории комбината сегодня было высажено более ста пятидесяти саженцев деревьев и кустарников: березы, клены, липы, сирень, самшит, магнолии и др. будут радовать запорожсталевцев.
- Акцию "Чистый город" поддержали с удовольствием, ведь работа — наш второй дом, и очень важно соблюдать здесь чистоту и порядок. Сегодня, к примеру мы сажаем молодые березки, а рядом — дерево, которое я посадил тринадцать лет тому назад, тоже на субботнике. Так что такие акции, очень нужны, чтоб сделать наш комбинат еще краше, - говорит аппаратчик очистки газа газового цеха Александр Соловьев.
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