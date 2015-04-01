Около трехсот работников комбината " Запорожсталь " решили сделать чище не только город, но и территорию предприятия, и дружно вышли на субботник. Кто-то остался с ночной смены, кто-то помогал наводить порядок, когда выпадала свободная минутка в рабочее время, многие и вовсе приехали на комбинат в свой выходной.К весеннему сезону на предприятии подготовились заблаговременно, убрали сухостой и мусор еще с первыми весенними деньками, так что основным фронтом работ было озеленение, побелка деревьев и бордюров, покраска ограждений. Всего по на территории комбината сегодня было высажено более ста пятидесяти саженцев деревьев и кустарников: березы, клены, липы, сирень, самшит, магнолии и др. будут радовать запорожсталевцев.- Акцию " Чистый город " поддержали с удовольствием, ведь работа — наш второй дом, и очень важно соблюдать здесь чистоту и порядок. Сегодня, к примеру мы сажаем молодые березки, а рядом — дерево, которое я посадил тринадцать лет тому назад, тоже на субботнике. Так что такие акции, очень нужны, чтоб сделать наш комбинат еще краше, - говорит аппаратчик очистки газа газового цеха Александр Соловьев.