Для проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, будет временно прекращена подача горячей воды потребителям в соответствии с утвержд е нным графиком по филиалам, сообщает сайт концерна "Городские тепловые сети " .Филиал концерна "Городские тепловые сети " Заводского района:- котельная по ул.Адм.Ушакова, 251 - с 18 апреля по 22 апреля.- котельная по ул.Былкина, 27а - с 19 апреля по 21 апреля.Филиал Концерна "Городские тепловые сети " Хортицкого района:- котельная по ул. В. Сергиенко, 7 - с 18 апреля по 20 апреля.- котельная по ул. Хортицкое шоссе, 4 - с 18 апреля по 20 апреля.Во избежание повреждений внутренних систем отопления, а также затопления служебных помещений и квартир, во время проведения испытаний пробным давлением, системы теплоснабжения должны быть надежно отключены путем установки металлических инвентарных заглушек перед тепловыми узлами (элеваторными, безэлеваторными, теплообменниками и др.).