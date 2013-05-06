В Великую субботу, 15 апреля, в храме свв. Петра и Февронии Муромских состоится таинство Крещения взрослых.
Чин Крещения совершит Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви
Адрес: Храм в честь Благоверных князей Петра и Февронии Муромских: Запорожье (ул. Почтовая (бывш. Горького), 139.
Чин Крещения совершит Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщает пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви
Адрес: Храм в честь Благоверных князей Петра и Февронии Муромских: Запорожье (ул. Почтовая (бывш. Горького), 139.
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