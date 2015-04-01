" Индустриалка " побывала на субботнике, когда работа была в самом разгаре.- В начале 2000 годов здесь сделали берег, но последние лет 10-15 этому месту не оказывали должного внимания, - сообщил председатель Заводской райадминистрации Андрей Баев. - Протяженность берегоукрапления – 4,5 км. Здесь красивое место и хотелось бы навести порядок, чтобы жители Заводского района могли приезжать сюда летом и отдыхать.Задача – примерно 600 метров этой территории очистить от мусора, убрать и вывезти стихийные свалки. Эту работу мы начали неделю назад – обрезали и сложили сухие ветки. А теперь пригласили жителей нашего города на субботник. Работают порядка 200 человек, 6 единиц техники.Это еще один шаг к тому, чтобы в Заводском районе было меньше стихийных свалок, а больше зеленых комфортных мест для отдыха.Сотрудники ПАО " Запорожсталь " вышли на субботник в рамках уже ставшей для нашего города традиционной акции " Чистый город " , организованной Группой "Метивест " . Напомним, что в ней принимают участие все социально-ответственные предприятия Запорожья, при поддержке городской власти. " Индустриалка " поинтересовалась у запорожсталевцев - как им работается на субботнике, с каким настроем?- Настроен положительно и оптимистично! Проводить субботники – хорошая традиция на комбинате " Запорожсталь " , мы постоянно в них участвуем.Нельзя оставаться в стороне, надо вносить свой вклад в наведение порядка в нашем городе. А у нас, к сожалению, не все люди приучены к чистоте, есть такие, которые мусорят.- Настроение веселое! А как еще можно работать на природе в выходной день?Сегодня у нас акция " Чистый город " и одно из направлений – небрежная на Павло-Кичкасе. Я живу в этом районе и эта набережная – ближайшее место, куда мы приходим гулять с детьми, приходим на рыбалку. Конечно, приятно отдыхать в чистом месте.Мы пришли сюда навести порядок, чтобы наш город был чище, и показать своим примером тем, кто к нам еще не присоединился, чтобы сделали это в будущем, чтобы бережнее относились к природе.- Мы пришли поддержать акцию " Чистый город " , убрать в нашем родном районе. И, надеюсь, люди будут поддерживать здесь чистоту дальше, не сорить. Считаю, что эта акция - хорошее мероприятие, которая помогает поддерживать в нашем городе порядок.Настроение боевое!- Пришли с позитивным бодрым настроением, приносим пользу обществу. Вносим свою лепту в уборку нашего города и нашего района.Очень хорошая акция " Чистый город " . Ведь мы должны показывать пример людям, побуждая их не мусорить, соблюдать элементарные рамки приличия.Теперь наши дети будут отдыхать в чистоте, а не среди выброшенных бутылок и бумажек. А здесь очень много мусорят. Бывает, приходишь сюда отдохнуть, и начинаешь с уборки.- Чудесный субботний день! Силами сотрудников комбината " Запорожсталь " и жителей района наводим порядок на прибрежной линии, чтобы на праздник люди могли здесь хорошо отдохнуть. Здесь очень красиво, природа – одно из немногих таких мест в Заводском районе. Но, к сожалению, достаточно много мусора.Надеюсь, что люди не испортят то, что мы сейчас исправим, а будут с удовольствием здесь отдыхать и поддерживать порядок.Фото Александра Прилепы