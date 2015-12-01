Целью конкурса было закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, популяризация профессиональных достижений, изучение опыта лучших специалистов по профессии " Флорист " в системе профессионально-технического образования.В конкурсе принимали участие победители I этапа конкурса.Программа конкурса предусматривала выполнение теоретического и практического туров. Теоретический тур состоял из выполнения тестовых заданий на персональных компьютерах и заключался в проверке теоретических знаний по профессии.Практический тур проводился в учебной мастерской. Он предусматривал выполнение свадебного букета на декоративном каркасе.Победителями конкурса стали:1 место - Лисничая Анастасия, ученица ГУЗ " Запорожский профессиональный лицей сервиса " ;2 место - Ягниченко Виктория, ученица ГУЗ " Запорожский профессиональный лицей сервиса " ;3 место - Колодий Вероника, ученица ГУЗ " Запорожское высшее профессиональное училище " , сообщает сайт мэрии.