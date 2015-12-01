В учебном заведении "Запорожское высшее профессиональное училище" состоялся II (областной) этап Всеукраинского конкурса профессионального мастерства среди учащихся профессионально-технических учебных заведений по профессии "Флорист".
Целью конкурса было закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, популяризация профессиональных достижений, изучение опыта лучших специалистов по профессии "Флорист" в системе профессионально-технического образования.
В конкурсе принимали участие победители I этапа конкурса.
Программа конкурса предусматривала выполнение теоретического и практического туров. Теоретический тур состоял из выполнения тестовых заданий на персональных компьютерах и заключался в проверке теоретических знаний по профессии.
Практический тур проводился в учебной мастерской. Он предусматривал выполнение свадебного букета на декоративном каркасе.
Победителями конкурса стали:
1 место - Лисничая Анастасия, ученица ГУЗ "Запорожский профессиональный лицей сервиса";
2 место - Ягниченко Виктория, ученица ГУЗ "Запорожский профессиональный лицей сервиса";
3 место - Колодий Вероника, ученица ГУЗ "Запорожское высшее профессиональное училище", сообщает сайт мэрии.
Целью конкурса было закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, популяризация профессиональных достижений, изучение опыта лучших специалистов по профессии "Флорист" в системе профессионально-технического образования.
В конкурсе принимали участие победители I этапа конкурса.
Программа конкурса предусматривала выполнение теоретического и практического туров. Теоретический тур состоял из выполнения тестовых заданий на персональных компьютерах и заключался в проверке теоретических знаний по профессии.
Практический тур проводился в учебной мастерской. Он предусматривал выполнение свадебного букета на декоративном каркасе.
Победителями конкурса стали:
1 место - Лисничая Анастасия, ученица ГУЗ "Запорожский профессиональный лицей сервиса";
2 место - Ягниченко Виктория, ученица ГУЗ "Запорожский профессиональный лицей сервиса";
3 место - Колодий Вероника, ученица ГУЗ "Запорожское высшее профессиональное училище", сообщает сайт мэрии.
- Просмотров: 65
Похожие новости