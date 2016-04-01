И действительно, то, с каким темпом и, главное, с какой техникой Виктория вырывала 16-килограммовую гирю в эстафете не оставили равнодушными истинных почитателей гиревого спорта, количество которых в мире вообще, и на Апеннинах, в частности, стремительно увеличивается.На видео заметна техника и скорость Виктории, которая постоянно, на 1-2 балла, опережала свою иорданскую визави Мону Битар из американо-иорданского дуэта, которая более полагалась на свои рельефные мышцы нежели на правильность и технику выполнения упражнения.Напомним, в Герцлие Мастер спорта Украины Виктория Черепаха установила абсолютный рекорд Израиля в толчке длинным циклом, набрав 150 баллов, вместе с Заслуженным мастером спорта Украины Любовью Черепахой завоевала " серебро " в эстафете и стала второй в общекомандном зачете.Вот именно с такими достижениями вчера, 6 апреля, дочь и мама Черепахи пришли отчитаться перед генеральным директором ЧАО " Запорожогнеупор " Виктором Бусько, чье предприятие, уже второй год подряд, финансирует все командировочные издержки Виктории Черепахи.Виктор Михайлович с интересом просмотрел видео выступления наших спортсменов, отметив, что, наряду с Государственным Знаменем Израиля, спортивный зал фитнесс-центра " Reality " украшали Знамя города Запорожья и флаги ПАО " Запорожсталь " и ЧАО " Запорожогнеупор " .Спортсменки передали Генеральному директору предприятия приз " Меценату чемпиона Израиля по гиревому спорту " в виде меноры, как основного элемента на Гербе Государства Израиль, и именного диплома от Федерации гиревого спорта Израиля.В короткой, но емкой по содержанию, беседе спортсменки поделились своими планами на 2017 спортивный год, среди которых – безусловные победы во внутриукраинских чемпионатах и турнирах (а Виктории предстоит вернуть звание чемпионки Украины в рывке, которое она уступила в прошлом году); попытку Черепахи-младшей закрепится на втором месте в весовой категории до 70 кг в упражнении " толчок длинным циклом " в мировом рейтинге Международной федерации гиревого спорта, а, при удачном стечении обстоятельств, и занять первое место; успешно выступить на Чемпионатах Мира и Европы, которые в этом году, соответственно, пройдут в Греции и Венгрии.По неофициальной, но уже прочно закрепившейся традиции, Виктория планирует встретиться с трудовым коллективом ЧАО " Запорожогнеупор " с рапортом-отчетом по возвращении с венгерского чемпионата Европы в мае месяце и после участия в греческом чемпионате мира в октябре.А пока Виктор Бусько пригласил новоиспеченных чемпионок и рекордсменок Израиля принять участие в субботнике ЧАО " Запорожогнеупор " , который состоится в преддверии Светлого Воскресения Христового 15 апреля.