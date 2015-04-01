Акция " Чистый город " , организованная Группой "Метивест", стала для нашего города уже традиционной. В ней принимают участие все социально-ответственные предприятия Запорожья, их активно поддерживает и городская власть, потому что цель одна — сделать город чистым и уютным для всех.- Это корпоративное мероприятие, в котором " Запорожогнеупор " традиционно принимает участие. Позиция наших сотрудников такова, что порядок должен быть не только на территории нашего предприятия, но и за его пределами. Мы не должны разделять город и наше предприятие, - сказал генеральный директор ЧАО " Запорожогнеупор " Виктор Бусько. - У каждого из нас есть свои любимые места в любимом городе. Для кого-то это – Хортица, для кого-то – " Дубовая роща " или фонтан на Маяковского, а для большинства запорожских огнеупорщиков нет ничего роднее, чем парки и скверы в Заводском районе. А этот парк, расположенный напротив заводоуправления " Запорожогнеупора " , - особенно дорог для нас. Ведь именно этот парк создает нам настроение, когда мы идем на работу и когда возвращаемся со смены. Надеюсь, наш труд на благо города станет призывом к действию для всех горожан. И они выйдут убрать возле своего дома, возле своего офиса или там, где они привыкли отдыхать с семьей или с друзьями. Только так мы сделаем город чище.Запорожогнеупоровцы дружно убрали прошлогоднюю листву и упавшие с деревьев ветки, подмели тротуары. Важно, что весь собранный мусор был сразу же погружен в машины - всего было вывезено 12 КАМАЗов веток, листвы и мусора. .Теперь везде в округе зеленеет травка и чувствуется, что сюда действительно пришла весна.- Мы ежегодно в этом парке стараемся навести порядок и проводим субботники. Для нас предприятие как второй дом, поэтому хочется, чтобы была чистота и порядок, поэтому мы убираем листву и бытовой мусор.- В такой акции принимать участие действительно приятно, потому что приятно проходить возле завода: на работу или домой — и видеть, что везде чисто — нигде ни окурочка, ни листочка. Травка зеленая растет, весна, все оживает. Это очень приятно! Хочется, чтобы весь наш город был таким же чистым. Но все зависит от людей, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хочется гордиться своим городом, а начинать нужно с себя, поэтому мы и прилагаем все усилия для наведения чистоты.- Сегодня мы продолжаем нашу общую традиции и участвуем в акции " Чистый город " . Мы считаем, что чисто должно быть не только на нашем предприятии, но и вокруг него. Наши работники с удовольствием вышли и поддержали эту инициативу.Фото автора.