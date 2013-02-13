В течение февраля-марта проходил VII Всеукраинский конкурс на лучший веб-сайт учебного заведения.
Ежегодно конкурс проводит Интернет-Ассоциация Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины. Основная цель конкурса - внедрение информационных технологий в учебный процесс и обеспечение новыми удобными инструментами взаимодействия всех его участников - учащихся, родителей, учителей и администрацию учебных заведений.
Победителем VII Всеукраинского конкурса признано дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №270 "Искорка" Запорожского городского совета, сообщает сайт мэрии.
Ежегодно конкурс проводит Интернет-Ассоциация Украины при поддержке Министерства образования и науки Украины. Основная цель конкурса - внедрение информационных технологий в учебный процесс и обеспечение новыми удобными инструментами взаимодействия всех его участников - учащихся, родителей, учителей и администрацию учебных заведений.
Победителем VII Всеукраинского конкурса признано дошкольное учебное заведение (ясли-сад) №270 "Искорка" Запорожского городского совета, сообщает сайт мэрии.
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