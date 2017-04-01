В Энергодаре пьяное застолье сослуживцев закончилось дракой.
Бойцы одного подразделения вместе выпивали алкоголь. Внезапно между военнослужащими возник спор. Двое из мужчина напали на своего побратима и жестоко его избили.
Военный не спешил обращаться за помощью к врачам. И только через два дня, когда ему стало еще хуже, он пошел в больницу. Мужчину сразу госпитализировали и сделали операцию. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
Правоохранители проводят проверку. Они уже опросили подозреваемых. Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. В дальнейшем материалы по этому делу будут переданы в военную прокуратуру, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина порезал ножом жену на глазах у детей.
Читайте также: В Запорожье бездомный ограбил женщину.
Бойцы одного подразделения вместе выпивали алкоголь. Внезапно между военнослужащими возник спор. Двое из мужчина напали на своего побратима и жестоко его избили.
Военный не спешил обращаться за помощью к врачам. И только через два дня, когда ему стало еще хуже, он пошел в больницу. Мужчину сразу госпитализировали и сделали операцию. Врачи сообщили о случившемся в полицию.
Правоохранители проводят проверку. Они уже опросили подозреваемых. Их обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений. В дальнейшем материалы по этому делу будут переданы в военную прокуратуру, сообщает ОК ГУНП в Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожье мужчина порезал ножом жену на глазах у детей.
Читайте также: В Запорожье бездомный ограбил женщину.
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