На выставке, организованной областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи, можно увидеть около необычных 800 яиц! Например, страусовое яйцо с ажурным узором, оно же — часы.- Рисунок наносят воском, и яйцо опускают на ночь в специальный раствор кислоты, - рассказывает " Индустриалке " о том, как создают такой ажурный узор руководитель образцового художественного коллектива кружка декоративно-прикладного искусства "Диво" областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Катерина Ещенко.Участники экспозиции декорируют как натуральные – страусовые, гусиные и куриные яйца, так из различных материалов. Восковую писанку, по словам Катерины Ещенко, на выставке " Писанковый рай " показывают впервые.- Это свеча в форме яйца (можно сделать самим или купить готовую), на которой с помощью небольшого напильника делают узор, как по дереву, - объясняет Катерина Александровна.- У нас можно увидеть и пасхальные яйца из дерева – как с резьбой, так и с росписью, их выставляют достаточно редко, - добавляет куратор выставки " Писанковый рай " , методист Дарья Завгородняя.Фото автора