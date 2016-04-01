До 14 апреля в Запорожье можно полюбоваться на пасхальные яйца работы детей и молодежи на областном фестивале-конкурсе "Писанковый рай".
На выставке, организованной областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи, можно увидеть около необычных 800 яиц! Например, страусовое яйцо с ажурным узором, оно же — часы.
- Рисунок наносят воском, и яйцо опускают на ночь в специальный раствор кислоты, - рассказывает "Индустриалке" о том, как создают такой ажурный узор руководитель образцового художественного коллектива кружка декоративно-прикладного искусства "Диво" областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Катерина Ещенко.
Участники экспозиции декорируют как натуральные – страусовые, гусиные и куриные яйца, так из различных материалов. Восковую писанку, по словам Катерины Ещенко, на выставке "Писанковый рай" показывают впервые.
- Это свеча в форме яйца (можно сделать самим или купить готовую), на которой с помощью небольшого напильника делают узор, как по дереву, - объясняет Катерина Александровна.
- У нас можно увидеть и пасхальные яйца из дерева – как с резьбой, так и с росписью, их выставляют достаточно редко, - добавляет куратор выставки "Писанковый рай", методист Дарья Завгородняя.
"Писанковый рай" можно увидеть адресу: улица Патриотическая, 49. Также работает областная выставка декоративно-прикладного искусства "Знай и люби свой край". Время работы с 9.00 до 14.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи для справок 233-86-26.
Фото автора
На выставке, организованной областным центром художественно-эстетического творчества учащейся молодежи, можно увидеть около необычных 800 яиц! Например, страусовое яйцо с ажурным узором, оно же — часы.
- Рисунок наносят воском, и яйцо опускают на ночь в специальный раствор кислоты, - рассказывает "Индустриалке" о том, как создают такой ажурный узор руководитель образцового художественного коллектива кружка декоративно-прикладного искусства "Диво" областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи Катерина Ещенко.
Участники экспозиции декорируют как натуральные – страусовые, гусиные и куриные яйца, так из различных материалов. Восковую писанку, по словам Катерины Ещенко, на выставке "Писанковый рай" показывают впервые.
- Это свеча в форме яйца (можно сделать самим или купить готовую), на которой с помощью небольшого напильника делают узор, как по дереву, - объясняет Катерина Александровна.
- У нас можно увидеть и пасхальные яйца из дерева – как с резьбой, так и с росписью, их выставляют достаточно редко, - добавляет куратор выставки "Писанковый рай", методист Дарья Завгородняя.
"Писанковый рай" можно увидеть адресу: улица Патриотическая, 49. Также работает областная выставка декоративно-прикладного искусства "Знай и люби свой край". Время работы с 9.00 до 14.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи для справок 233-86-26.
Фото автора
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