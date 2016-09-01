Запорожцы, имеющие льготы на проезд в общественном транспорте, стали меньше жаловаться на хамство маршрутчиков, отказывающих в бесплатном проезде.
Причина уменьшения жалоб оказалась довольно банальной, да и касается лишь маршруток, курсирующих по проспекту Соборному.
Как объяснил во время совещания с перевозчиками начальник управления по вопросам транспортного обеспечения Запорожского горсовета Александр Власюк, большинство льготчиков просто перестали унижаться перед водителями маршруток и стараются подождать большой автобус, курсирующий по маршруту №18.
- К сожалению, ничего не меняется. Жалобы как были, так и есть. Количество жалоб уменьшилось только по маршрутам, курсирующим по проспекту Соборному. Это связано с введением нового маршрута №18. Этот маршрут всю нагрузку по перевозке льготных категорий взял на себя. Направления Осипенковского, Хортицкого, Шевченковского районов остаются по жалобам на том же уровне. Водители берут одного-двух пассажиров льготных категорий и не более, - рассказал Александр Власюк и потребовал от перевозчиков объяснения, на основании чего они устанавливают такие нормы. Но в ответ – тишина…
Возмущение горожан вызывает и то, что на маршрутах города практически нет автобусов средней и большой вместимости.
- Согласно действующих договоров, которые были заключены еще в 2013-2014 годах, четко прописаны классы автобусов, которые должны работать в общем режиме. На 1000 автобусов, которые обслуживают наш город, 375 автобусов должны быть средней и большой вместимости, но вы не выставляете такие автобусы на маршруты, - сказал Александр Власюк. - Если бы вы делали это хотя бы в утренний и вечерний час-пик, не возникало бы вопросов ни с вывозом пассажиров, ни перевозкой льготных категорий.
Вам самим не стыдно? Попробуйте утром уехать с конечной, с проспекта Металлургов, с Анголенко. Старики стоят в очереди и по одному садятся в маршрутку, потому что больше водитель не пускает.
Решение проблемы — это не только оптимизация маршрутов, но и оптимизация перевозчиков, потому что 23 перевозчика на 92 маршрута — это слишком много. Было бы 5-6 перевозчиков, у которых нормальная база и нормальный транспорт, с них бы и спрашивали.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье проверят техническое состояние маршруток.
Причина уменьшения жалоб оказалась довольно банальной, да и касается лишь маршруток, курсирующих по проспекту Соборному.
Как объяснил во время совещания с перевозчиками начальник управления по вопросам транспортного обеспечения Запорожского горсовета Александр Власюк, большинство льготчиков просто перестали унижаться перед водителями маршруток и стараются подождать большой автобус, курсирующий по маршруту №18.
- К сожалению, ничего не меняется. Жалобы как были, так и есть. Количество жалоб уменьшилось только по маршрутам, курсирующим по проспекту Соборному. Это связано с введением нового маршрута №18. Этот маршрут всю нагрузку по перевозке льготных категорий взял на себя. Направления Осипенковского, Хортицкого, Шевченковского районов остаются по жалобам на том же уровне. Водители берут одного-двух пассажиров льготных категорий и не более, - рассказал Александр Власюк и потребовал от перевозчиков объяснения, на основании чего они устанавливают такие нормы. Но в ответ – тишина…
Возмущение горожан вызывает и то, что на маршрутах города практически нет автобусов средней и большой вместимости.
- Согласно действующих договоров, которые были заключены еще в 2013-2014 годах, четко прописаны классы автобусов, которые должны работать в общем режиме. На 1000 автобусов, которые обслуживают наш город, 375 автобусов должны быть средней и большой вместимости, но вы не выставляете такие автобусы на маршруты, - сказал Александр Власюк. - Если бы вы делали это хотя бы в утренний и вечерний час-пик, не возникало бы вопросов ни с вывозом пассажиров, ни перевозкой льготных категорий.
Вам самим не стыдно? Попробуйте утром уехать с конечной, с проспекта Металлургов, с Анголенко. Старики стоят в очереди и по одному садятся в маршрутку, потому что больше водитель не пускает.
Решение проблемы — это не только оптимизация маршрутов, но и оптимизация перевозчиков, потому что 23 перевозчика на 92 маршрута — это слишком много. Было бы 5-6 перевозчиков, у которых нормальная база и нормальный транспорт, с них бы и спрашивали.
Как сообщала "Индустриалка", в Запорожье проверят техническое состояние маршруток.
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