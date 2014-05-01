Коллекция Запорожского областного краеведческого музея пополнилась на три офорты 1945 года серии "Восстановление Днепрогэса" известного украинского графика Александра Пащенко.
Украинский меценат, исследователь из Днепра Дмитрий Пиркл сегодня подарил экспонаты музею. Вскоре эти работы займут достойное место в экспозиционных залах музея.
Отметим, что работы Александра Пащенко размещены во многих музеях Украины, а также в частных коллекциях. Главной темой работ графика стали промышленные площадки Украины, индустриальные и лирические пейзажи, выполненные в основном в технике линогравюры и офорта.
Напомним, что это уже не первый подарок мецената краеведческому музею. Как писала "Индустриалка", Дмитрий Пиркл уже дарил музею экспонаты, посвященные скрипофилии, издание cо статьей о кичкасском мосте и другие ценные экспонаты.
Фото: Александр Прилепа
Украинский меценат, исследователь из Днепра Дмитрий Пиркл сегодня подарил экспонаты музею. Вскоре эти работы займут достойное место в экспозиционных залах музея.
Отметим, что работы Александра Пащенко размещены во многих музеях Украины, а также в частных коллекциях. Главной темой работ графика стали промышленные площадки Украины, индустриальные и лирические пейзажи, выполненные в основном в технике линогравюры и офорта.
Напомним, что это уже не первый подарок мецената краеведческому музею. Как писала "Индустриалка", Дмитрий Пиркл уже дарил музею экспонаты, посвященные скрипофилии, издание cо статьей о кичкасском мосте и другие ценные экспонаты.
Фото: Александр Прилепа
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