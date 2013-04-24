Благотворительные поступления телемарафона будут использованы исключительно для оказания адресной помощи ветеранам войны, участникам антитеррористической операции и членам семей погибших, сообщает пресс-служба обладминистрации.Денежные вклады принимаются на текущий счет: " Запорізька обласна організація ветеранів України " , розрахунковий рахунок № 26007012102758, код ЄДРПОУ 20491359, МФО 300023, ПАТ " Укрсоцбанк " м. Запоріжжя з позначкою " Благодійний внесок у фонд телемарафону " Пам’ять " , повна назва підприємства, організації, установи, благодійника із зазначенням міста та району.Промышленные товары принимает областной фонд милосердия и здоровья: м. Запоріжжя, 69035, вул. Незалежної України (40 років Радянської України), 51; телефон-факс: (061) 233-67-60.Продукты питания принимает областная организация Общества Красного Креста: м. Запоріжжя, 69063, вул. Поштова (Горького), 4-а; телефон-факс:(061) 224-43-28; телефони: (061) 764-28-92; (061) 764-25-82; електронна адреса: redcross.vice@gmail.comШтаб телемарафона работает по адресу: м. Запоріжжя, 69063, вул. Олександрівська (Дзержинського), 48, контактні телефони (0612) 63-35-55; (0612)63-91-75; (061)764-22-78; (061)283-06-46; телефон-факс: (0612)63-91-75; електронна адреса: gerasimenko.dszn@gmail.com; zahist@zp.ukrtel.net