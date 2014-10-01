В Запорожье создана рабочая группа, которая займется регулярной проверкой технического и санитарного состояния маршруток.
Об этом рассказал начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета Александр Власюк во время рабочего совещания с перевозчиками.
В работе рабочей группы примут участие специалисты управления по вопросам транспортного обеспечения и связи горсовета, представители управления "Укртрансинспенкции" в Запорожской области, отдела технического контроля превентивной службы управления Национальной полиции. Проверки будут проводиться утром, перед выходом машины на маршрут, и на конечных остановках, сообщает сайт горсовета.
- Городской голова Владимир Буряк потребовал проверить техническое состояние маршруток, работающих на маршрутах общественного транспорта в Запорожье. Также все машины в обязательном порядке должны быть оборудованы видеорегистраторами, а трафареты с номером маршрута и названиями конечных остановок должны быть приведены в соответствие с новыми названиями улиц и объектов, - подчеркнул Александр Власюк.
Напомним, в Запорожье на автопереезде через плотину Днепрогэса установлено новое освещение.
Об этом рассказал начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета Александр Власюк во время рабочего совещания с перевозчиками.
В работе рабочей группы примут участие специалисты управления по вопросам транспортного обеспечения и связи горсовета, представители управления "Укртрансинспенкции" в Запорожской области, отдела технического контроля превентивной службы управления Национальной полиции. Проверки будут проводиться утром, перед выходом машины на маршрут, и на конечных остановках, сообщает сайт горсовета.
- Городской голова Владимир Буряк потребовал проверить техническое состояние маршруток, работающих на маршрутах общественного транспорта в Запорожье. Также все машины в обязательном порядке должны быть оборудованы видеорегистраторами, а трафареты с номером маршрута и названиями конечных остановок должны быть приведены в соответствие с новыми названиями улиц и объектов, - подчеркнул Александр Власюк.
Напомним, в Запорожье на автопереезде через плотину Днепрогэса установлено новое освещение.
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