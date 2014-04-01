Областная выставка декоративно-прикладного искусства "Знай и люби свой край" торжественно открылась сегодня в Запорожье.
Здесь можно увидеть около 2000 разнообразных работ, сделанных руками детей и молодежи. Картины, вышивка, всевозможные панно, куклы и другие игрушки, даже целые хаты с тыном и мельницы — участники проявили большую фантазию.
Организовал этот праздник творчества областной центр художественно-эстетического творчества учащейся молодежи. По итогам выставки определят победителей и призеров.
Выставка "Знай и люби свой край" открыта по адресу улица Патриотическая, 49, до 14 апреля. Также работает областной фестиваль-конкурс "Писанковый рай". Время работы с 9.00 до 14.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи для справок 233-86-26.
Фото автора
Здесь можно увидеть около 2000 разнообразных работ, сделанных руками детей и молодежи. Картины, вышивка, всевозможные панно, куклы и другие игрушки, даже целые хаты с тыном и мельницы — участники проявили большую фантазию.
Организовал этот праздник творчества областной центр художественно-эстетического творчества учащейся молодежи. По итогам выставки определят победителей и призеров.
Выставка "Знай и люби свой край" открыта по адресу улица Патриотическая, 49, до 14 апреля. Также работает областной фестиваль-конкурс "Писанковый рай". Время работы с 9.00 до 14.00.
Вход свободный.
Телефон областного центра художественно-эстетического творчества учащейся молодежи для справок 233-86-26.
Фото автора
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