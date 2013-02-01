В Запорожье работает единая городская информационно-диспетчерская служба "15-80", где горожане могут оставлять свои заявки, в том числе и о неудовлетворительном состоянии городских маршрутных такси, отказ в перевозке льготным категориям, хамское отношение к пассажирам.
Как рассказал во время рабочего совещании с перевозчиками начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Александр Власюк, только за 6 апреля в управление поступили 12 заявок от жителей Запорожья. Среди основных проблем, которые были в обращениях – отказ в перевозке льготников, большие промежутки времени между машинами на некоторых маршрутах и перегруженнность транспорта в час пик.
- Сегодня, по состоянию на 9 утра уже поступило еще 5 жалоб. Все заявки взяты на контроль. Чтобы не было необоснованных анонимных жалоб, мы с КП "Центр управления информационными технологиями" разработаем образец обращения, где будут прописаны имя, фамилия заявителя, а также контакты обратной связи, - рассказал Александр Власюк и подчеркнул, что все водители должны быть проинформированы о работе контакт-центра "15-80", а представители перевозчиков должны принять меры по вопросам, которые озвучены в заявках.
Напомним, запорожцы могут оставить заявки не только по телефону 15-80, 787-15-80, но и через Интернет, на сайте информационного портала контакт-центра "15-80" http://1580.zp.gov.ua. Также заявки теперь можно подавать по телефонам мобильных операторов - (050) 414-15-80, (067) 656-15-80.
Напомним, на запорожские кладбища временно ограничен въезд автотранспорта.
Как рассказал во время рабочего совещании с перевозчиками начальник управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета Александр Власюк, только за 6 апреля в управление поступили 12 заявок от жителей Запорожья. Среди основных проблем, которые были в обращениях – отказ в перевозке льготников, большие промежутки времени между машинами на некоторых маршрутах и перегруженнность транспорта в час пик.
- Сегодня, по состоянию на 9 утра уже поступило еще 5 жалоб. Все заявки взяты на контроль. Чтобы не было необоснованных анонимных жалоб, мы с КП "Центр управления информационными технологиями" разработаем образец обращения, где будут прописаны имя, фамилия заявителя, а также контакты обратной связи, - рассказал Александр Власюк и подчеркнул, что все водители должны быть проинформированы о работе контакт-центра "15-80", а представители перевозчиков должны принять меры по вопросам, которые озвучены в заявках.
Напомним, запорожцы могут оставить заявки не только по телефону 15-80, 787-15-80, но и через Интернет, на сайте информационного портала контакт-центра "15-80" http://1580.zp.gov.ua. Также заявки теперь можно подавать по телефонам мобильных операторов - (050) 414-15-80, (067) 656-15-80.
Напомним, на запорожские кладбища временно ограничен въезд автотранспорта.
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