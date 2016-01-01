Житель Запорожья прямо в своем доме производил наркотическое вещество метамфетамин. Причем, для его изготовления он организовал настоящую лабораторию.
Сотрудники правохранительных органов провели обыску по месту жительства гражданина, во время которого изъяли наркотики почти на 200 тыс. грн.
Так, полицейские изъяли около 100 гр метамфетамина, 9 кг прекурсоров и семь литров растворителей, полный комплект оборудования для изготовления метамфетамина, а также 30 различных приспособлений для производства наркотиков.
Все изъятое было направлено на экспертизу.
Сейчас открыты уголовные производства по нескольким статьям. Проводится следствие. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области задержали наркокурьера с товаром.
Читайте также: В Бердянске полицейские ликвидировали наркопритон на квартире.
Сотрудники правохранительных органов провели обыску по месту жительства гражданина, во время которого изъяли наркотики почти на 200 тыс. грн.
Так, полицейские изъяли около 100 гр метамфетамина, 9 кг прекурсоров и семь литров растворителей, полный комплект оборудования для изготовления метамфетамина, а также 30 различных приспособлений для производства наркотиков.
Все изъятое было направлено на экспертизу.
Сейчас открыты уголовные производства по нескольким статьям. Проводится следствие. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Как писала "Индустриалка", в Запорожской области задержали наркокурьера с товаром.
Читайте также: В Бердянске полицейские ликвидировали наркопритон на квартире.
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