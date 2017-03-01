В ходе сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады Украины вице-спикер парламента Оксана Сыроид огласила запрос к директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.
"О совершении председателем Запорожской областной государственной администрации Брылем К.И. и председателями районных государственных администраций уголовного преступления в рамках проведения операции "Урожай-2016", направленного на противоправное завладение около 10000 гектарами пастбищ, сенокосов и других угодий, на территории Запорожской области, подлежащих распределению между собственниками земельных долей (паев)", - озвучила требование депутата вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид.
Как стало известно Українським Новинам, в запросе Брыль обвиняется в создании преступной схемы по завладению землей в особо крупных размерах, в реализацию которой вовлечены главы практически всех районных администраций Запорожской области: в частности, речь идет о завладении тысячами гектар сельхозугодий частными структурами, оформленными на родственников личного секретаря (советника) Константина Брыля.
"На десятки лет частным лицам и субъектам хозяйственной деятельности были переданы практически все пастбища и сенокосы, расположенные вблизи сельских населенных пунктов Запорожской области, которые использовались для сенокошения и выпаса скота и относятся к землям коллективной собственности, подлежащих распределению между лицами, имеющими право на земельную долю (пай). У жителей сел Запорожской области есть объективные основания опасаться того, что после передачи в аренду, целинные земли, которые десятками а то и сотнями лет использовались ими и их семьями для сенокошения и выпаса скота - будут распаханы, а следовательно, пастбища и сенокосы будут уничтожены, что в свою очередь нанесет сокрушительный удар по животноводству и домашним хозяйствам. При этом, большинство из таких земель подлежит распределению между лицами, имеющими право на земельную долю (пай), но к сожалению, соответствующие процедуры не были начаты" - отмечается в запросе.
Авторы запроса настаивают на том, что действия Константина Брыля и его подчиненных могут попадать под признаки преступления, предусмотренным частью 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы от 7 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали Украинські Новини, депутат рады Сергей Соболев обвинил запорожского губернатора Брыля в краже 30 тыс. га земли.
В декабре 2016 года прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко передал в ГПУ свой рапорт о выявлении им уголовного правонарушения в действиях запорожского губернатора Константина Брыля. В нем он указал, что под видом операции "Урожай-2016" губернатор, в сговоре с руководителем Главного управления Госгеокадастра Запорожской области Шляховым и другими чиновниками реализовали незаконную схему по завладению тысячами гектаров земли государственной и коллективной собственности. Копии своего рапорта Куценко также направил в антикоррупционные органы - НАБУ и САП.
16 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществили пять обысков в Запорожской области. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской областной государственной администрации служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов и интересов государственных предприятий на сумму около 115 млн грн.
3 апреля вышел скандальный видеосюжет "Наші гроші" "З колибелі в Куршавель – вражаючи Інстаграми дітей чиновників" в котором осветили жизнь и отдых семьи Константина Брыля.
Кстати, с 10 апреля 2017 года Константин Брыль планирует уйти в отпуск.
Источник: Українські новини
"О совершении председателем Запорожской областной государственной администрации Брылем К.И. и председателями районных государственных администраций уголовного преступления в рамках проведения операции "Урожай-2016", направленного на противоправное завладение около 10000 гектарами пастбищ, сенокосов и других угодий, на территории Запорожской области, подлежащих распределению между собственниками земельных долей (паев)", - озвучила требование депутата вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид.
Как стало известно Українським Новинам, в запросе Брыль обвиняется в создании преступной схемы по завладению землей в особо крупных размерах, в реализацию которой вовлечены главы практически всех районных администраций Запорожской области: в частности, речь идет о завладении тысячами гектар сельхозугодий частными структурами, оформленными на родственников личного секретаря (советника) Константина Брыля.
"На десятки лет частным лицам и субъектам хозяйственной деятельности были переданы практически все пастбища и сенокосы, расположенные вблизи сельских населенных пунктов Запорожской области, которые использовались для сенокошения и выпаса скота и относятся к землям коллективной собственности, подлежащих распределению между лицами, имеющими право на земельную долю (пай). У жителей сел Запорожской области есть объективные основания опасаться того, что после передачи в аренду, целинные земли, которые десятками а то и сотнями лет использовались ими и их семьями для сенокошения и выпаса скота - будут распаханы, а следовательно, пастбища и сенокосы будут уничтожены, что в свою очередь нанесет сокрушительный удар по животноводству и домашним хозяйствам. При этом, большинство из таких земель подлежит распределению между лицами, имеющими право на земельную долю (пай), но к сожалению, соответствующие процедуры не были начаты" - отмечается в запросе.
Авторы запроса настаивают на том, что действия Константина Брыля и его подчиненных могут попадать под признаки преступления, предусмотренным частью 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины, за которое предусмотрено лишение свободы от 7 до 12 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщали Украинські Новини, депутат рады Сергей Соболев обвинил запорожского губернатора Брыля в краже 30 тыс. га земли.
В декабре 2016 года прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко передал в ГПУ свой рапорт о выявлении им уголовного правонарушения в действиях запорожского губернатора Константина Брыля. В нем он указал, что под видом операции "Урожай-2016" губернатор, в сговоре с руководителем Главного управления Госгеокадастра Запорожской области Шляховым и другими чиновниками реализовали незаконную схему по завладению тысячами гектаров земли государственной и коллективной собственности. Копии своего рапорта Куценко также направил в антикоррупционные органы - НАБУ и САП.
16 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществили пять обысков в Запорожской области. Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту использования должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области и Запорожской областной государственной администрации служебного положения с целью получения неправомерной выгоды для нескольких юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия для государственных интересов и интересов государственных предприятий на сумму около 115 млн грн.
3 апреля вышел скандальный видеосюжет "Наші гроші" "З колибелі в Куршавель – вражаючи Інстаграми дітей чиновників" в котором осветили жизнь и отдых семьи Константина Брыля.
Кстати, с 10 апреля 2017 года Константин Брыль планирует уйти в отпуск.
Источник: Українські новини
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