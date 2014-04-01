Запорожские кладбища продолжают готовить ко Дню памяти. В связи с большим потоком посетителей городских кладбищ и значительным объ е мом работ по уборке и вывозу мусора, для чего используется грузовой транспорт, проезд граждан по территории кладбищ на собственном автотранспорте временно ограничен, сообщает сайт мэрии.