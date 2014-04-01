В Запорожье ограничение на въезд автотранспорта на кладбища будет действовать по 30 апреля включительно, ежедневно с 8:00 до 14:00.
Запорожские кладбища продолжают готовить ко Дню памяти. В связи с большим потоком посетителей городских кладбищ и значительным объемом работ по уборке и вывозу мусора, для чего используется грузовой транспорт, проезд граждан по территории кладбищ на собственном автотранспорте временно ограничен, сообщает сайт мэрии.
Запорожские кладбища продолжают готовить ко Дню памяти. В связи с большим потоком посетителей городских кладбищ и значительным объемом работ по уборке и вывозу мусора, для чего используется грузовой транспорт, проезд граждан по территории кладбищ на собственном автотранспорте временно ограничен, сообщает сайт мэрии.
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