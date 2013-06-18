В результате город получит экспертную и финансовую поддержку в разработке программы развития туризма в Запорожье. Комиссия в составе представителей Ассоциации индустрии гостеприимства Украины и Запорожья, в течение нескольких месяцев определит, как и кем будет оказываться указанная помощь, сообщает сайт мэрии.- Запорожье – это не только индустриальный город, но и туристический. Поэтому мы активно развиваем различные направления туризма, - отметила начальник отдела имиджевых проектов и маркетинга управления Анна Климуш.