Управление туризма департамента культуры и туризма Запорожского городского совета решением Правления Ассоциации индустрии гостеприимства Украины было выбрано участником грантовой программы "Поддержка развития туризма в регионах", которая направлена на развитие внутреннего и въездного туризма в регионах Украины, как генератора экономического роста, инструмента объединения нации.
В результате город получит экспертную и финансовую поддержку в разработке программы развития туризма в Запорожье. Комиссия в составе представителей Ассоциации индустрии гостеприимства Украины и Запорожья, в течение нескольких месяцев определит, как и кем будет оказываться указанная помощь, сообщает сайт мэрии.
- Запорожье – это не только индустриальный город, но и туристический. Поэтому мы активно развиваем различные направления туризма, - отметила начальник отдела имиджевых проектов и маркетинга управления Анна Климуш.
В результате город получит экспертную и финансовую поддержку в разработке программы развития туризма в Запорожье. Комиссия в составе представителей Ассоциации индустрии гостеприимства Украины и Запорожья, в течение нескольких месяцев определит, как и кем будет оказываться указанная помощь, сообщает сайт мэрии.
- Запорожье – это не только индустриальный город, но и туристический. Поэтому мы активно развиваем различные направления туризма, - отметила начальник отдела имиджевых проектов и маркетинга управления Анна Климуш.
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