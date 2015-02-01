Эти и другие вопросы лидеры ученической молодежи задавали сегодня заместителю городского головы Запорожья Анатолию Пустоварову на встрече, которая прошла в мэрии в формате диалога.На встречу пришло семь старшеклассников-активистов — по одному представителю от каждого района города. Они являются членами городского совета лидеров детской демократии, который создан в этом учебном году.- Если мы хотим что-то изменить в нашей стране, в нашем городе, то, конечно, нужны лидеры, вокруг которых будут организовываться все остальные, которые будут формировать правильные ценности и ставить правильные цели, - отметил Анатолий Пустоваров. – Воспитывать лидеров надо со школьной скамьи. Сегодня мы встретились с самими активными ребятами. Наши дети просто уникальны — они задают такие глубокие интересные вопросы, всесторонне стараются развиваться. Я уверен, что эта встреча вдохновит их на дальнейшее развитие.Директор департамента образования и науки Запорожского городского совета Юлия Погребняк, которая также приняла участие во встрече, поручила специалистам научно-методического центра департамента провести для лидеров ученического самоуправления ряд тренингов по социальному проектированию, на которых школьники смогут научиться воплощать в жизнь идеи.- Очень понравилась встреча, получила много полезного опыта и информации, - поделилась с " Индустриалкой " представительница Хортицкого района, девятиклассница и президент запорожской гимназии № 45 Диана Аракчеева. - Порадовало, что для нас проведут тренинги по социальному ориентированию.Я участвую в районном объединении " Макс Юнит " , мы обсуждаем проблемы, придумываем интересные мероприятия для молодежи. Например, было мероприятие " Добрик собирает друзей " . Мы собирали деньги для покупки подарков для детей и инвалидов, делали для них концерт и дарили подарки.В " Макс Юните " я первый год. Пришла туда, потому что решила, что хочется что-то поменять в нашем районе и для опыта — научиться быть открытой, разговаривать, уметь представлять свое мнение и слушать мнение других.Что бы мне хотелось для молодежи в нашем районе? Больше интересных кафе с креативным интерьером, антикафе для молодежи, а также больше парков развлечения именно для подростков.... Анатолий Пустоваров попросил лидеров ученической молодежи подготовить предложения, предварительно обсудив их со своими школьными друзьями, в письменном виде.