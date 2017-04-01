Последнее пленарное заседание облсовета проходило в январе. На сессии приняли бюджет Запорожской области. Прошло ровно два месяца без пленарных заседаний. За это время на собиралось множество жизненно важных вопросов.Достижения " Самопомощи " на сессии Запорожского областного совета:Из областного бюджета планировалось выделение 47 миллионов гривен на покупку аппарата МРТ (магнитно-резонансная томография –ред.) для психиатрической больницы." Согласно информации, которую мы добыли, 1,5 Тесловое МРТ стоит порядка 25 миллионов гривен. Наша политическая сила выступила категорически против такого решения, ведь цифры очень завышены. Наша фракция добилась снятия данного вопроса с рассмотрения " ,- комментирует заместитель главы Запорожского областного совета, руководитель Запорожской областной организации политической партии " Об'єднання " Самопоміч " Владислав Марченко." Мы предложили перенаправить средства для областного онкологического центра на покупку линейного ускорителя. Это нужно сделать в срочном порядке. Ведь еще в 2013 году закончился срок службы кабельный облучатель " ,- поясняет Владислав Марченко.Также, по инициативе " Самопомощи " деньги получит Запорожская областная клиническая больница и Запорожская областная инфекционная больницы. Сумма финансирования составила 3 и 8, 6 миллионов гривен.Впервые в истории, по инициативе " Самопомощи " и главы областной фракции Владислава Марченко в частности, были выделены средства на мелкое грантодательство для молодежных инициатив на базе Запорожского областного центра молодежи.Средства, предусмотренные на первое полугодие для молодежных инициатив составили - 1 миллион гривен.На создание сервисного центра Национальной полиции в Токмаке выделено 850 тысяч гривен.Для центрального парка имени Горького в Мелитополе выделили 5 миллионов гривен.Что немаловажно, не допущено принятие " псевдопрограммы " по развитию гражданского общества в Запорожской области.Также на сессии приняли два депутатских обращения от " Самопомощи " к Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины, по пересмотру медицинской субвенции на 2017 год и разъяснений касательно нарезки госпитальных округов." Мы отстаивали, и будем отстаивать интересы жителей Запорожья и Запорожской области. Наша политическая сила всегда на стороне громады. Вместе мы – сила! " ,- резюмирует Владислав Марченко.